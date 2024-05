El Santiago Bernabéu, en un limbo legal que incluye a Taylor Swift, Duki y Luis Miguel

Producto de las recientes remodelaciones, el Estadio Santiago Bernabéu puede acoger a 81.000 personas, que serán 85.000 al finalizarse una nueva promesa de ampliación.

image.png El plan de Florentino Pérez es albergar en el Santiago Bernabéu más de 200 eventos anuales para generar alrededor de 300 millones de euros de ganancias, cuenta AS.

Las apariciones de Taylor Swift han obligado a implantar un dispositivo de seguridad que implica, entre otras cosas, el corte de calles principales en las que se encuentran comercios, viviendas y hasta un colegio.

Comenta el medio 'BolsaManía' que la Asociación de Damnificados por el Bernabéu considera que "están secuestrando el barrio". "Es un atentado contra los derechos de los ciudadanos" que "por culpa de los conciertos" tenga que ser cortada durante dos días lectivos las calles, según han publicado en la red social 'X'.

Los vecinos del Bernabéu reclaman soluciones ante los altos ruidos que generan los conciertos que empiezan a celebrarse en el estadio. La emisión máxima de ruido que se permite en este tipo de actividades es de 53 decibelios.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/_Futbolero_/status/1792565079696711736&partner=&hide_thread=false Se gastan 2.000 millones de euros en la reforma del Bernabéu para que luego no esté insonorizado y no deje trabajar, estudiar ni descansar a los vecinos. Chapuza histórica, pero como lo ha hecho Florentino nadie dirá nada. pic.twitter.com/JB1gSpmvFZ — -1899- (@_Futbolero_) May 20, 2024

Por otro lado, Legálitas indica que no es "ilegal" realizar un concierto cerca de un colegio, aunque la OPCAT establece unas limitaciones sobre el nivel de ruido que pueden recibir estas edificaciones, que son unos límites más bajos que en otros recintos.

En concreto, el ruido recibido en las aulas no puede superar los 35 decibelios, ya sea en horario matutino, vespertino o nocturno, mientras que los despachos o salas de estudio no pueden superar los 30 decibelios, siendo independientemente del rango de horario. En esa línea, Legálitas destaca que, en los dormitorios de los centros sanitarios, no es legal recibir ruidos de más de 30 decibelios en horario de mañana y tarde o más de 25 decibelios en horario de noche.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Indie5051/status/1795594743143117149&partner=&hide_thread=false El escenario del "Eras Tour" de Taylor Swift en el Bernabéu ocupa casi todo el espacio del campo. pic.twitter.com/QuPepXBxEn — Indie 505 (@Indie5051) May 28, 2024

Las quejas

Miles de vecinos que residen en las inmedicaciones del Bernabéu han elevado sus quejas por la organización desplegada para los dos shows de la compositora, productora discográfica y actriz. El medio '20minutos' elevó los reclamos en un artículo publicado esta mañana (29/5):

"Yo soy prisionera en mi propia casa",

"Es tan complicado... la gente que hay, el ruido, el barullo, es una locura. Tampoco se puede sacar el coche, es imposible" ,

, "Para llegar a casa tienes que ir con el DNI en la boca porque te preguntan dónde vives como si fueras un delincuente" ,

, "No me quiero ir del barrio, ni quiero que me echen. Quiero que se vayan ellos".

La 'Asociación de Perjudicados por el Bernabéu' denunció que los conciertos que se desarrollaron en el hogar Merengue superan los 100 decibelios, algo que afecta directamente al desarrollo de su vida diaria dentro y fuera de sus viviendas.

Los recitales programados generan"más de diez veces el volumen de ruido permitido por la ley, lo cual afecta a la salud de las personas porque hay horas y horas de volumen insoportable", denuncian desde la Asociación.

image.png El Estadio Santiago Bernabéu no está insonorizado, por lo que el ruido retumba en las viviendas, explica Diario AS.

Cabe destacar que las apariciones de Swift no son las únicas que recibirá el Bernabéu. A continuación, el detalle que seguramente no caerá bien entre los residentes:

Luis Miguel se presentará el 6 y 7 de junio en el Santiago Bernabéu

Duki lo hará un día después del último show de 'Luismi', el 8 de junio.

El 13 de junio tendrá lugar 'La Velada del Año IV', evento de boxeo aficionado entre streamers.

Manuel Carrasco dirá presente en el Bernabéu el 29 del mismo mes.

En julio será el turno de la cantante Karol G: 20, 21, 22 Y 23 de dicho mes.

Más contenido en Golazo24

Independiente tiene nuevo DT: Nicolás Larcamón

De Pablo Guede a Hugo Tocalli: la importancia de cuidar a los juveniles

Copa América vs Eurocopa: ¿Qué continente tiene el plantel más caro?

Olympiacos y Fiorentina quieren levantar la Conference League

Lionel Messi protagonista del trailer del nuevo film de Will Smith