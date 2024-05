De Pablo Guede a Hugo Tocalli: la importancia de cuidar a los juveniles

Lo que dijo este lunes en el programa F90, que se emite por ESPN, deja entender su mirada sobre los jóvenes debutantes en la Primera División de los clubes.

Para Tocalli, Independiente tiene futuro en sus pibes

Hugo Tocalli aseguró que ve un "proyecto lindo y serio" en las divisiones inferiores de Independiente, un activo fundamental en una institución que no tiene dinero para nada. De hecho, el entrenador considera que las categorías de 14, 15 y 16 años son muy buenas, y que "le van a dar muchos jugadores a la Primera de independiente". Además de pensarlos como futbolistas en primer lugar, también los imagina como ingresos económicos para el club. "Estamos contentos y con la esperanza de que Independiente pueda vender, mínimo, uno o dos jugadores por año para poder sacarlo del momento económico en que está".

Además, el ex entrenador de la Selección Argentina Sub20 dijo estar seguro de que, si se sigue trabajando de la forma en que se está haciendo actualmente, van a "estar bien".

En línea con Pablo Guede

Pero para él se trata, siempre, de personas que hay que cuidar. En ese sentido, y sobre todo en un contexto como el que atraviesan los de Avellaneda, fue importante su palabra al decir que "los chicos no tienen que salvar al equipo. Ellos son para ayudar a los grandes, para darle una mano que les sirva a los grandes. Ese es el momento que hay que darle. Llevarlos y hacerles saber lo que es la Primera, que sepan jugar con los grandes".

En ese sentido, quien había hablado de esa situación fue Pablo Guede, en la conferencia de prensa post partido con River. Allí, el entrenador de Argentinos Juniors fue muy contundente en relación a la impaciencia del hincha para con los debutantes. "A mí me jode que critiquen a los chicos, eso me jode. Que no tengamos la capacidad de no matar a un chico de 17 años. Te podés meter con el ‘Negro’ (Galván) o con el ‘Ruso’ (Rodríguez), pero cuando se meten con los chicos me jode porque no es justo".

"Entre todos tenemos que levantar el pie del acelerador e intentar resaltar más lo positivo que lo negativo. Yo entiendo que lo negativo vende más, pero tenés chicos de 17/18/19 años que se les puede hacer mucho daño. Se merecen mucho más que resalten todo lo bien que vienen haciendo que las poquitas cosas malas que hicieron”, agregó el DT del Bicho, que ya promovió a 6 juveniles en Primera desde que llegó a la institución de La Paternal.

Según señaló Tocalli, "el técnico que está a cargo de la Primera y va a poner a un pibe tiene que conocer el carácter de un chico, tiene que conocer la forma de jugar, de desempeñarse dentro de una cancha. El otro día puse a (Lautaro) Millán porque estaba seguro de él, lo vi casi un año completo en Reserva. El técnico tiene que ver mucho eso, el carácter, cómo es ese chico".

Aun así, remarcó que hay que saber tener claro los contextos, al sostener que "cuando las cosas van mal en un club toda la gente exige y pide el triunfo, y no le importa mucho los chicos". Aun así, resaltó la actitud de la hinchada de Independiente en el encuentro frente a Vélez, bancando a los juveniles y reconociéndolos.

