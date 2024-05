Pablo Guede defendió a sus juveniles: "Me jode que critiquen a los chicos"

Pablo Guede, contundente: "Me jode porque no es justo"

"A mí me jode que critiquen a los chicos, eso me jode. Que no tengamos la capacidad de no matar a un chico de 17 años. Te podés meter con el ‘Negro’ (Galván) o con el ‘Ruso’ (Rodríguez), pero cuando se meten con los chicos me jode porque no es justo", sentenció el DT.