Con más actitud que fútbol, Independiente rescató un positivo empate ante Vélez

No era una parada fácil para Independiente. La compleja situación institucional, que tiene no solo a su Comisión Directiva actual, al mando de Néstor Grindetti (hombre del PRO) sino también a la gestión pasada de Hugo Moyano en la tormenta, envuelve al club en caos. Hace unos días se fue Tevez, que se vistió de cirujano durante un tiempo pero no pudo operar de urgencia a un paciente con problemas más graves.