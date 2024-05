Rosario Central: El sueño de Ángel Di María es cada vez más real

image.png Ángel Di María y Marco Ruben son amigos y compartieron plantel en Rosario Central en las temporadas 2005/06 - 2006/07. Foto: La Capital

Cabe recordar que el Fideo recibió meses atrás duras amenazas de grupos narcos de Rosario, que lo intimidaron para que no vuelva a jugar al Canalla: "Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos", decía el papel de la amenaza.