De este modo, los hinchas de Rosario Central se ubicarán en la parte superior de la Tribuna Gastón Guelfi, que tiene una capacidad para 8300 personas, y podrán comprar las entradas a partir de mañana (24/5) desde las 14 horas por Tickantel. Las entradas tienen un valor de 25 dólares.

Desde Uruguay dicen que Peñarol romperá el contrato que acordó con los dirigentes rosarinos, mediante el cual ambos clubes tenían que dar el mismo número de entradas visitantes. El Manya recibió 2600 tickets para el partido jugado en el Gigante de Arroyito, pero solo le dará 2000 a los rosarinos, el mínimo que permite la CONMEBOL.

Peñarol - Rosario Central.jpg La Conmebol presionó, y Peñarol le dará entradas a Rosario Central

Peñarol criticó a la Conmebol

Peñarol emitió un comunicado oficial este jueves donde confirmó que "en las próximas horas" se habilitará la venta de entradas para los visitantes. El club uruguayo aprovechó el comunicado reconocer que hizo todo lo posible para que el partido contra Rosario Central se juegue sin público visitante y criticó a Conmebol por desoír ese pedido.

El Manya consira el partido contra Rosario Central "de alto riesgo", y por eso destacó que está "trabajando junto a las autoridades del Ministerio del Interior" para que tanto los hinchas locales como los de Central y sus dirigentes "puedan disfrutar del espectáculo deportivo".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/1793695301691400294?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1793695301691400294%7Ctwgr%5E5617308a3b454673ce1c9bc2ce56c3808cc40dc1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rosario3.com%2Finformaciongeneral%2FPenarol-critico-a-Conmebol-por-no-escuchar-su-pedido-de-jugar-el-partido-del-martes-sin-hinchas-de-Central-20240523-0030.html&partner=&hide_thread=false Comunicado del Club Atlético Peñarol pic.twitter.com/OF5qqq2d3r — PEÑAROL (@OficialCAP) May 23, 2024

"Peñarol no fue escuchado por Conmebol y, a nuestro entender, Conmebol no valoró la gravedad y previsibilidad de lo ocurrido en la ciudad de Rosario, cuando no hubiese sido la primera vez que se disputaba un partido sin público visitante, pudiendo evitar directamente que existan nuevos hechos que lamentar, esta vez en Uruguay", criticó la directiva de la entidad de Montevideo en relación con la actitud de Conmebol frente a su pedido.

