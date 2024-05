Lionel Scaloni sepultó el pálpito de Oriana Sabatini: "Qué loco"

Oriana reveló que el reconocido pastelero Damián Betular será el encargado de hacerle la torta. "Casi me desmayo de la emoción cuando Clau (Villafañe) me lo dijo. Nunca había pensado tanto en la torta y todo el mundo me preguntaba a mí por eso".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AtaqueFutbolero/status/1719351280978608218&partner=&hide_thread=false El video que publicó Leo Paredes sobre el momento en el que Paulo Dybala le pide casamiento a Oriana Sabatini.



Revivió el amor. pic.twitter.com/5A5CrJfGoo — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 31, 2023

99% afuera

El surgido en las divisiones inferiores de Instituto de Córdoba está casi casi out de la Copa América. Decimos "casi" porque, de aquí a mitad de junio, puede surgir algún imponderable que meta al '21' dentro de la lista de la Scaloneta: sea por un cambio de opinión del DT (poco probable ya que lo marginó por cuestiones futbolísticas) o por alguna lesión de sus compañeros.

¿Hay chances de que Paulo Dybala viaje a Estados Unidos para defender la Copa América? Sí, pero son probabilidades más que escasas.

La confección de la lista de 29 jugadores de Scaloni para los amistosos frente Ecuador y Guatemala, el 9 y 14 de junio respectivamente, no tiene a la Joya. Por lo que es casi inimaginable que Paulo esté en la Copa América.

Sorprende la determinación del entrenador, ya que según trascendió, esta tiene que ver con motivos futbolísticos y no con cuestiones físicas. Sus 16 goles y 10 asistencias en la temporada no fueron suficientes para el director técnico.

image.png Paulo Dybala.

Poco después de conocerse la nómina de jugadores citados, el atacante de 30 años publicó una historia en su cuenta personal de Instagram en la que mostró los tres premios al jugador del mes que recibió en la Serie A: uno en noviembre del año pasado y los otros dos, en febrero y abril de 2024.

Se puede conjeturar miles de posibles de sentidos de lo que quiso decir Dybala con esa Instagram storie, pero no podemos escapar al hecho de que pudo haberse tratado de un palito para el actual conductor de la Scaloneta.

También puede entenderse como una manera del propio deportista de demostrar que se encuentra en una muy buena forma futbolística, y que desde lo físico no tiene inconvenientes.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/_crisenberg_/status/1792747171642835293&partner=&hide_thread=false Lo de Dybala destapó una olla en la selección. Vuelven las internas y el club de amigos señores. Ya fuimos felices y tuvimos demasiadas alegrías, volvemos a la normalidad y a pedir renuncias. https://t.co/je6Ier03JB — cris (@_crisenberg_) May 21, 2024

Seguí leyendo en Golazo24

Lenguaje corporal de convencimiento: Llueven memes contra Demichelis

Juan Musso, el arquero campeón con Atalanta sin lugar en la Selección Argentina

Riquelme 'pateó el tablero': apuesta por Cavani-Merentiel y afuera Benedetto

Inesperado: Liverpool busca un especialista en pelota parada por LinkedIn

¿Por qué Scaloni no citó a Paulo Dybala a pesar de su gran nivel en Europa?