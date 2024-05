¿Por qué Scaloni no citó a Paulo Dybala a pesar de su gran nivel en Europa?

image.png

Scaloni no citó a Dybala por las lesiones que acarrea el jugador, y que le impidieron no ser titular en los últimos partidos de su equipo: no fue citado por Daniele De Rossi en el penúltimo partido frente Atalanta, y entró desde el banco en el último frente a Genoa. Habrá que seguir de cerca su evolución y lo que muestren sus compañeros en los amistosos para dilucidar si contará con chances de reingresar en el grupo que soñará con el bicampeonato continental.