Dybala no irá a la Copa América: Scaloni ya le comunicó la decisión

Si bien todavía no se saben las razones, es posible elucubrar que lo que deja afuera al cordobés de la Copa es su situación física. En el partido de ida de la semifinal frente al Bayer Leverkusen quedó desafectado y no pudo jugar. Hace una semana, siquiera fue citado por De Rossi para integrar el banco de suplentes vs. Atalanta. El domingo, ante Genoa, jugó pero ingresó desde el banco. Además, desde marzo hasta la fecha, el ex Instituto logró finalizar solo tres partidos; el resto, tuvo que ser reemplazado.

Fechas de Argentina de acá al inicio de la Copa América

image.png

La Selección Argentina jugará el 9 de junio frente a Ecuador, y luego el 14 de junio ante Guatemala. Serán los últimos dos amistosos antes del inicio de la Copa América (que comienza el 20 de junio), y, si bien todavía puede haber modificaciones, todo indicaría que de los 29 convocados a estos amistosos saldrán los 26 futbolistas que integrarán el plantel en el certamen continental.

Lionel Scaloni tiene tiempo para presentar la lista definitiva hasta el 12 de junio. ¿Quiénes terminarán yendo?

