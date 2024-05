Riquelme 'pateó el tablero': apuesta por Cavani-Merentiel y afuera Benedetto

Riquelme y Diego Martínez contra Benedetto por su fiesta de cumpleaños

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, respaldó la gestión de Diego Martínez como técnico del “Xeneize” que no contará más con el delantero Darío Benedetto por sus constantes actos de indisciplina que tuvo su factor detonante en la noche del festejo de su cumpleaños 34.

Por eso, Riquelme le dará el respaldo a Martínez para que disponga las medidas que considere necesarias para mantener la disciplina con cada uno de los elementos del plantel. Diego Martínez todavía no le notificó a Juan Román Riquelme que Benedetto fue apartado del plantel y no sería tenido más en cuenta. Y tampoco Riquelme citó al centrodelantero para hablar sobre su futuro. Precisamente, la intención de Darío Benedetto sería tener una charla mano a mano con el presidente de Boca para poder solucionar el tema. Pero Juan Román Riquelme ya tendría resuelto avalar la decisión de Martínez.

RIQUELMEPATEOELTABLEROAPUESTAPORCAVANIMERENTIELYAFUERABENEDETTOFOTO3.jpg Juan Román Riquelme dejó afuera del plantel de Boca a Darío Benedetto y apuesta por la dupla de ataque conformada por Edinson Cavani y Miguel Ángel Merentiel.

Benedetto volvió a las prácticas pero no será tenido en cuenta por Diego Martínez

Para el partido de Boca ante Talleres de Córdoba el próximo sábado (25/05) desde las 20:00 en La Bombonera, Benedetto tampoco sería concentrado. En cuanto a los lesionados, el único que estaría en condiciones de reaparecer contra los cordobeses es el defensor Cristian Lema. Pero Martínez podría elegir no arriesgarlo y volver a integrar la zaga central con los juveniles Luciano Di Lollo y Mateo Mendía. Lema y Marcos Rojo podrían reaparecer el próximo miércoles (29/05) ante Nacional Potosí en el último partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El insólito argumento de Darío Benedetto a Diego Martínez por su festejo de cumpleaños

“Noches alegres, mañanas tristes”, le dijo el delantero de Boca Darío Benedetto al entrenador Diego Martínez -o al menos eso trascendió- cuando el ex Tigre le consultó al goleador por qué se ausentó del entrenamiento matutino del último viernes 17/05, día del cumpleaños del Pipa.

Si es por Martínez, el '9' no juega más en el “Xeneize”. El castigo podría extenderse a otros miembros del plantel.

Benedetto comenzó en la madrugada del último viernes 17/05 con un festejo en Puerto Madero a pura cumbia y reggaeton. Diario Olé contó que la fiesta del hombre surgido en Arsenal de Sarandí fue en '100', un boliche ubicado en la calle Juana Manso. La noche fue animada por El Pepo y la Superbanda Gedienta, la T y la M con Diego Medrano y Sebastián Mendoza con música en vivo.

La celebración del Pipa y su desubicada respuesta al director técnico al ser consultado por su estado físico lo marginaron del duelo entre el conjunto de la Ribera y Central Córdoba disputado en Santiago del Estero. Miguel Merentiel aportó un doblete para la victoria 4-2, por lo que la ausencia del reciente cumpleañero no se hizo notar.

Los coletazos

Ya no es un secreto a voces: en Boca Juniors podría haber represalias por el 'Benedetto gate'. Uno de los afectados es Norberto Briasco, quien dijo presente en la noche especial del Pipa. No solo su nivel es malo y ya se trabajaba en su salida del club azul y oro, sino que Diego Martínez consideró una 'inconducta' el hecho de haber acudido al festejo del hombre con el que compartió la delantera en escasas oportunidades.

Otro de ellos es Cristian Lema. El ex defensor de Lanús también participó de la noche de la polémica del último viernes 17/05 pero se generaron dudas acerca de su estado físico y si será castigado por el DT o no.

El mismo día, pasado el mediodía, se conoció que el zaguero central sufrió una distensión, lesión que lo marginaría unas dos semanas del primer equipo. Sin embargo, Boca no difundió ningún parte médico oficial sobre Lema, una práctica habitual que realiza cuando los jugadores se lastiman. Raro, ¿no?.

Durante el fin de semana trascendió que el hombre de 34 años dio el presente en los festejos de Darío Benedetto. Las especulaciones giran en torno a cuál habría sido la razón exacta de la ausencia de Cristian Lema en Santiago del Estero: si su salida nocturna o si verdaderamente existió el pinchazo en su gemelo derecho.

Por último pero no menos importante: Marcos Rojo. El capitán xeneize no se perdió la noche bolichera del Pipa, pese a que arrastra un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda que se le generó ante Sportivo Trinidense por la Copa Sudamericana.

¿El último cumpleaños de Darío Benedetto en Boca?

Benedetto quedó muy relegado en el Boca de Martínez, por detrás de la dupla uruguaya Edinson Cavani-Miguel Merentiel. A sus 34 años recién cumplidos (este último viernes 17 de mayo) y con siete meses y medio más de contrato vigente en el Xeneize, ¿qué le depara su carrera?.

Darío Benedetto no es ni la primera, ni la segunda ni la tercera opción. Los orientales Cavani y Merentiel le sacan años luz de ventaja por nivel actual. Sumado a esto, Luca Langoni lo aventaja en el banco de suplentes como relevo.

¿Le hace bien a Benedetto estar en un plantel en donde no es prioridad por más que se trate del club de sus amores?.

El ex Arsenal de Sarandí y América de México había destacado, en febrero de este año, la parsimonia que llevó el entrenador Martínez al cuadro de la Ribera, en señal encriptada contra ¿Jorge Almirón, Hugo Ibarra, Sebastián Battaglia o todos ellos?.

“Hacía rato que no teníamos un técnico que conviva con el equipo, que hable con el que está pintado y con el que juega todos los partidos. Es un cuerpo técnico que se mete muy adentro del plantel y está buenísimo”, declaró el delantero el 5 de febrero, luego de una victoria xeneize frente a Tigre.

¿Sobra Darío Benedetto en Boca?

El Pipa tiene un expediente extenso que lo vincula con faltas de conducta e indisciplinas dentro de Boca Juniors y que permiten pensar que no encaja con la estructura que necesita el club, al tratarse de una institución en donde una hormiga es un elefante.

. Fue protagonista del 'Almendra gate': el recordado episodio en el joven con actualidad en Racing se peló con el ex DT azul y oro, Sebastián Battaglia.

. Benedetto recogió el guante y prendió fuego al mediocampista: “... había que sacarlo de raíz y se sacó de raíz. El caso de Agustín es algo irremediable”, declaró, entre otras cosas.

. El centrodelantero también tuvo problemas con Carlos Zambrano en el entretiempo de un Racing-Boca por la Liga Profesional 2022 que terminaría consagrando al equipo de Hugo Ibarra.

. Meses atrás, se lo vio apartado de sus compañeros previo a un vuelo de los de la Ribera hacia Sucre (Bolivia).

Carlos Zambrano prendió fuego a Darío Benedetto

El ex zaguero central de Boca sacó chapa por su paso y sostuvo: “Gané cinco títulos en tres años. Boca no ganó ninguno todavía desde que me fui”. Lo cierto es que el palmarés del aliancista incluye dos ligas profesionales (2020 y 2022), dos copas de la liga (2020 y 2022) y la Copa Argentina (2019-2020), más allá de sus títulos el defensor será recordado por su pelea con Darío Benedetto en pleno túnel rumbo al vestuario de la cancha de Racing.

En relación al origen del encontronazo, comentó en una reciente entrevista:

“En el túnel inflable seguía hablando y yo refutándole todo y como ya estaba todo caliento, nos hablamos muy fuertes con palabras altas y de ahí volteo y me dio una de arranque. Me da en el pómulo y de ahí uno se va para delante, directo, pero los compañeros se meten a separar y uno se queda con la espina”.

Un gol en 2024

Darío Benedetto convirtió tan sólo un tanto en lo que va del año: fue el mencionado ante Tigre, de vaselina, frente al arquero del Matador Matías Tagliamonte.

Si bien el Pipa disputó 371 minutos en lo que va del año -sería un promedio de cuatro partidos en total- entre todas las competiciones que lo tuvieron presente a Boca Juniors (Copa de la Liga, Liga Profesional, Copa Argentina y Copa Sudamericana), su aporte no deja de ser bajo.

Es decir; juega poco, no se le puede reclamar grandísima cantidad de goles, pero por también por algo es que ve tan pocos minutos en cancha.

El '9' alcanzó a Paulo Ángelo Valentim con 71 goles en la tabla histórica de artilleros del CABJ. El brasileño lo logró en 111 apariciones, Benedetto en 162.

El centroatacante está a tan solo seis gritos de igualar a Diego Latorre y a ocho de empardar a Ángel Clemente Rojas.

Boca se lo dio vuelta a Central Córdoba (SdE) y consiguió su primer triunfo en el campeonato

Boca perdía por 2 a 0 en Santiago del Estero, pero le dio vuelta el partido a Central Córdoba, terminó ganando por 4 a 2 y consiguió su primera victoria en el campeonato en el marco de la segunda fecha de la Liga Profesional.

El conjunto santiagueño comenzó arriba en el marcador con los tantos de Rodrigo Atencio y Mateo Sanabria, a los 3 y 47 minutos del primero tiempo, pero el equipo dirigido por Diego Martínez logró el triunfo tras los dobletes Ezequiel Fernández (2 minutos y quinto minuto de descuento de la segunda parte) y de Miguel Merentiel (7 y 35 minutos).

De esta manera, Boca sumó sus primeros tres puntos después de la caída ante Atlético Tucumán, se ubicó en la decimotercera posición y se mantiene en puestos de Copa Sudamericana.

