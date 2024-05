Los 3 errores que cometió Demichelis en su arenga, según un especialista

"Eso, en momentos de presión (definición por penales a eliminación directa) y en alto rendimiento, hacen una diferencia importante. La arenga tiene que modificar la creencia (lo que tengo en la cabeza en ese momento) y la creencia es la que te empuja a transformar la máscara (la cara, el cuerpo, el lenguaje físico)", añadió.

2) Pedir algo irreal o imposible: abstraerse

El entrenador de River les pidió a sus dirigidos: "Olvídense de lo que está afuera, de la gente". Bregant desmenuza: "¡Es biológicamente imposible! Es como pedirles a los que están jugando a 3.500 metros de altura en Bolivia, que se olviden de la altura. No podés, porque lo sentís".

"Acá aparece una segunda mala praxis comunicacional como líder de grupo en una definición de alto rendimiento: 1. No le pidas algo biológicamente imposible a tu gente (te va a restar credibilidad pública, porque estás pidiendo algo irrealizable) 2. Ayudalos a transformar lo que significa (meaning) esa energía o esa desventaja en algo a favor o algo desafiante para tu grupo (aikido)", argumenta.

3) Activar el imaginario del minuto 91 innecesariamente

El analista de narrativas se refiere al gol de Temperley, una chilena agónica en el minuto 91 de partido. El DT Millonario les dice a los jugadores: "Piensen en ustedes, piensen en todo el sacrificio y el trabajo, nos empataron en la última posesión".

Al respecto, Bregant dice que "eso, en narrativa, se llama: activar imaginario" y recuerda que una buena praxis en política siempre indica que no se trata de nombrar al adversario, porque al nombrarlo se lo trae al frente, se lo activa.

"Cuando Demichelis entra en la etapa de la arenga más personal (piensen en ustedes), de golpe y de forma inesperada activa el imaginario de la frustración del empate sobre la hora. Y es una segunda piña emocional. Te revive ese pequeña fricción o trauma. Y algo peor: no te la resignifica. No te la ayuda a tramitar. Como vimos en el punto 1, no te ayuda a la gestión del cambio de la creencia (cambiar el chip). Un error no forzado muy serio. ¿Qué dice un dt clásico cuando va a alargue? Empieza otro partido. Es otra cosa ahora. Foja cero. Acá Demichelis ata-conecta los penales con la incapacidad de defender bien la última pelota. Contraintuitivo totalmente", sostiene.

