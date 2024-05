Juan Musso, el arquero campeón con Atalanta sin lugar en la Selección Argentina

Pasó el tiempo y siguió siendo llamado por Scaloni, aunque no con la misma frecuencia. Sin embargo, en el último partido que disputó la Selección de Leo Messi en 2023, frente a Brasil, Musso estaba en el banco.

Con la hegemonía del Dibu Martínez, ningún otro portero que haya nacido en suelo argentino tuvo demasiada chance. De todas maneras, Musso fue paciente. Su trayectoria bajo los tres palos argentinos fueron apenas un amistoso ante Marruecos en 2019, y un encuentro por Eliminatorias frente a Bolivia en 2021. Pero supo esperar, y ganarse las convocatorias a base de rendimiento. Por ahora, este 2024 no fue llamado por el cuerpo técnico, y, salvo una sorpresa extraordinaria, no irá a la Copa América.

Juan Musso: "Me siento en el mejor momento de mi carrera"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1793406634468720678&partner=&hide_thread=false "YO ME SIENTO PARTE, SIENTO QUE ES CUESTIÓN DE TIEMPO, PASARON COSAS QUE SEGURAMENTE YA QUEDAN ATRÁS..." Juan Musso habló sobre la ilusión del regreso a la Selección Argentina.



#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/o7yDB7NOSp — SportsCenter (@SC_ESPN) May 22, 2024

Tras la final que el Atalanta le ganó al Bayer Leverkusen por la Europa League, el nacido en San Nicolás se refirió a su futuro con la camiseta de la Selección. "Con Scaloni no hablé, ellos saben que estoy preparado, que siempre quiero estar", reveló.

"Muchas veces no me tocaba estar, pero la Selección siempre fue la prioridad. Me tocó estar en la Copa América. Yo me siento parte", añadió. "Siento que es cuestión de tiempo, que pasaron cosas que seguramente ya quedan atrás y en cualquier momento volveré", agregó Musso, en referencia a la lesión que lo marginó tan cerca del Mundial de 2022.

Musso no pierde la confianza, y no tiene dudas al afirmar su buen presente: "Hoy me siento en el mejor momento de mi carrera".

Más contenido en Golazo24

Atalanta campeón de la UEFA Europa League

Bayer Leverkusen y recuerdos de la Selección Argentina

Dybala no irá a la Copa América: Scaloni ya le comunicó la decisión

Va tomando color la Selección Argentina de Javier Mascherano