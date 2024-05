Atalanta campeón de la UEFA Europa League

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1793360299103551588&partner=&hide_thread=false ¡EMPEZÓ GANANDO ATALANTA! ¿Se durmió Exe Palacios?



¡Viví la definición de la #EuropaLeague por #ESPNenStarPlus!pic.twitter.com/7JvTRPrpiP — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) May 22, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/stopthatfooty/status/1793363315483406690&partner=&hide_thread=false Stop that Lookman. pic.twitter.com/RzrLmrdyjr — Stop That Football (@stopthatfooty) May 22, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1793380650692604110&partner=&hide_thread=false ¡INCREÍBLE! ¡TRIPLETE DE LOOKMAN EN LA FINAL DE LA #UELxESPN!



¡Viví la definición de la #EuropaLeague por #ESPNenStarPlus!pic.twitter.com/OPLXTbpxEd — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) May 22, 2024

Leverkusen, ¿y ahora qué?

El conjunto alemán no pudo destrabar el cerrojo italiano y lo pagó caro, su DT se quedó sin ideas y no pudo ser campeón. Esto no le quita el mérito al mejor equipo europeo de la temporada, por más que no haya ganado ninguna competición europea, los 51 partidos invictos en toda la temporada son increíbles.

Ahora solo le queda la final de la Copa Alemana, la cual jugará el próximo sábado 25 de mayo a las 15hs de Argentina ante el Kaiserslautern.

El camino del campeón

Repasamos todo el camino del campeón instancia por instancia.

Fase de grupos

- Atalanta 2-0 Rakow

- Sp. Lisboa 1-2 Atalanta

- Sturm Graz 2-2 Atalanta

- Atalanta 1-0 Strum Graz

- Atalanta 1-1 Sp. Lisboa

- Rakow 0-4 Atalanta

Octavos de final

- Sp. Lisboa 1-1 Atalanta

- Atalanta 2-1 Sp. Lisboa

Cuartos de final

- Liverpool 0-3 Atalanta

- Atalanta 1-0 Liverpool

Semifinal

- Marsella 1-1 Atalanta

- Atalanta 3-0 Marsella

Final

- Atalanta 3-0 Leverkusen

Más notas en Golazo24

El CM de Temperley cargó a Demichelis y causó furor en X

Alexis Mac Allister en off-side: Cami Mayan reveló una intimidad sexual

Rosario Central viaja a Uruguay para el partido contra Peñarol ¿Y sus hinchas?

Boca está complejo pero Diego Martínez recibió buenas noticias