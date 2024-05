Boca está complejo pero Diego Martínez recibió buenas noticias

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/la12tuittera/status/1793285227814478216&partner=&hide_thread=false ATENCIÓN



El otro jugador importante con el que podrá contar el entrenador Xeneize es Cristian Medina. Quien fue reemplazado por Jabes Saralegui en Santiago del Estero.

No todas son buenas para el ex DT de Huracán. Dos jugadores importantes en la estructura de Boca no finalizaron el entrenamiento: Kevin Zenón y Luca Langoni no pudieron terminar la práctica.

