Va tomando color la Selección Argentina de Javier Mascherano

Hace muchos años un seleccionado sub-23 no ilusionaba tanto como este. En 2004-2008, Argentina obtuvo la medalla de oro y desde allí, los resultados fueron sumamente desalentadores. Malos momentos de AFA, sumado a camadas que no pudieron brillar, llevaron a que Argentina no clasifique en 2012 y en 2016 y 2021, quede fuera en primera ronda.