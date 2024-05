Se pudrió la Selección Argentina: Paulo Dybala vs. Lionel Scaloni

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/gastonedul/status/1792599190540898696&partner=&hide_thread=false La ausencia de Paulo Dybala no es por cuestiones físicas. No está lesionado. Es una decisión futbolística. — Gastón Edul (@gastonedul) May 20, 2024

¿Se pudrió todo? El posteo de Paulo Dybala tras quedarse afuera de la Selección

Poco antes de conocerse la nómina de jugadores citados, el atacante de 30 años publicó una historia en su cuenta personal de Instagram en la que mostró los tres premios al jugador del mes que recibió en la Serie A: uno en noviembre del año pasado y los otros dos, en febrero y abril de 2024.

Eliseo Verón -sociólogo y antropólogo argentino- hablaba de los discursos sociales y del sentido de los mensajes en producción y en reconocimiento. Es decir, la diferencia entre lo que quiero decir en la producción del mensaje y lo que se entiende por ese mensaje.

Nosotros, como espectadores, podemos conjeturar miles de posibles de sentidos de lo que quiso decir Dybala con esa historia, pero no podemos descartar que pudo haberse tratado de un palito para el actual conductor de la Scaloneta.

También puede entenderse como una manera del propio deportista de demostrar que se encuentra en una muy buena forma futbolística, y que desde lo físico no tiene inconvenientes.

image.png La historia de Paulo Dybala que generó controversia. (Foto: Captura @paulodybala21).

Lo cierto es que ambos protagonistas mantienen una relación bastante amena. En 2018, luego de un amistoso entre Argentina y Colombia (0-0), el deté llamó a su dirigido cuando lo estaban entrevistando y aclaró los tantos ante la prensa, luego de que se filtraran ciertos cortocircuitos por la falta de minutos de la Joya con la camiseta celeste y blanca:

¿Ustedes piensan que tengo problemas con Dybala? Él es un fenómeno. Es un gran jugador, no hagan cosa de una boludez, nosotros necesitamos tirar para adelante, no para atrás. Tenemos que ir todos para un mismo lado ¿Ustedes piensan que tengo problemas con Dybala? Él es un fenómeno. Es un gran jugador, no hagan cosa de una boludez, nosotros necesitamos tirar para adelante, no para atrás. Tenemos que ir todos para un mismo lado

Divorcio

"Amo a Dybala como a un hermano porque es un buen chico. Cuando juega 7-8 partidos seguidos, sus actuaciones cambian para mejor y el equipo se beneficia de ello. Lamentablemente no ha tenido continuidad, pero siempre lo quiero en el grupo. Es útil incluso cuando no está en su mejor momento" comentó Scaloni a principios de 2024.

Con la no-citación a la Copa América y al respuesta posterior del 21 romano, ¿se puede decir que se terminó el amor?

