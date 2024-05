Óscar Ruggeri sentó a Gallardo con los mejores DT del mundo

Ante esta afirmación, quien reaccionó es el Mono Navarro Montoya. Se paró indignado, fue a buscar un bombo y le pregunto al "Negro": “como vas a decir que Gallardo es mejor que Guardiola?”

Aquí es cuando se metió Óscar Ruggeri, para defender a Gallardo y Bulos: “¿Gallardo no compite con estos tipos? Está a su altura, recontra se sienta en la misma mesa. Guardiola no vino a dirigir acá, eh”. A lo que el ex arquero respondió: “Gallardo es muy bueno pero Guardiola hace mejor al fútbol.”

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/dataref_ar/status/1792615636478087316&partner=&hide_thread=false Oscar Ruggeri en #ESPNF90:



“¿Gallardo no compite con estos tipos? Está a su altura, recontra se sienta en la misma mesa. Guardiola no vino a dirigir acá, eh”. pic.twitter.com/oQS6gnp3fH — dataref (@dataref_ar) May 20, 2024

Sebastián Vignolo observó toda la situación y le preguntó al defensor campeón del mundo en el 86 si considera que Gallardo es mejor que Guardiola a lo que este respondió: "se sienta en la misma mesa". Luego, agregaron nombres como Diego Simeone o Marcelo Bielsa.

Más contenido en Golazo24

Fin del misterio: Lionel Scaloni presentó la pre-lista de la Selección Argentina

Vignolo repudiado por su relato de Boca vs. Central Córdoba: "Asco..."

Diego Martínez borró a Benedetto tras la fiesta ¿sabor a despedida?

Va tomando color la Selección Argentina de Javier Mascherano

Detrás del Río de La Plata no se ve: Miguel Merentiel on fire