Juegos Olímpicos: Mascherano tiene muchas dudas y pocas certezas

El periodista Salomon Pineda fue quien lo entrevistó y le consultó sobre los 3 jugadores sub 23 que pueden ser parte del plantel sub 20: Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez son algunos de los postulados. Mascherano, lejos de dar precisiones, reconoció "No lo tenemos resuelto al 100%, tenemos varias opciones, no solo tres, y estamos definiéndolas".