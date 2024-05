Los jugadores que perdería Boca por los JJOO

Los primeros 4 son conocidos y de uso habitual para el entrenador Martínez, pero el problema surge con Nicolás Valentini, que fue excluido del club por no renovar su contrato. Estas son las nuevas reglas del fútbol, jugador que no renueva es castigado con sacarlo del equipo hasta que finalice el contrato. El fútbol es un negocio y algunos clubes no parecen entenderlo.