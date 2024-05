Julián Álvarez y Nicolás Otamendi irán a los JJ.OO de París 2024

Es que no resulta tan accesible poder contar con un futbolista para los Juegos Olímpicos. Lo dijo el propio Mascherano hace un tiempo: "Los clubes no están obligados a darte a los jugadores. No tienen una fecha para dártelos. Eso tiene que ver con la voluntad de los clubes. Entonces, lo normal es que muchos de los chicos empiecen su pretemporada tanto en Argentina como en Europa con sus clubes y, después, nosotros tenemos una idea de cuándo empezar la preparación".