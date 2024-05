Juan Sebastián Verón defendió a las jugadoras y liquidó a 'Chiqui' Tapia

JUANSEBASTIANVERONDEFENDIOALASJUGADORASYLIQUIDOACHIQUITAPIAFOTO3.jpg Juan Sebastián Verón defendió a las jugadoras que renunciaron a la Selección Argentina de Fútbol Femenino y cargó duro contra Claudio “Chiqui” Tapia.

Aquel día cerró: “Para ser profesional (el fútbol femenino) debería venir con una unidad de negocio, con inversiones dentro del predio para que puedan tener la misma calidad que tiene el fútbol masculino y no lo va a tener, porque no hay algo serio detrás desde la AFA, que promociona el fútbol femenino y que le carga al club. Es una cuestión mucho más direccionada al género que realmente al deporte en sí. El debate es mucho más amplio que decir ‘el club no le da’. Creo que hay que valorar lo que hace el club, en general, con todos, y entender de una vez por todas que el fútbol es un negocio. Si lo llegamos a entender de esa forma, seguramente nos vamos a poner de acuerdo en lo que se refiere a inversión en los demás deportes”.

Tres jugadoras renunciaron a la Selección Argentina y criticaron a ‘Chiqui’ Tapia

Tres futbolistas de la Selección Argentina femenina se cansaron de los destratos que recibían de parte de la AFA de Chiqui Tapia y pegaron el portazo. Laurina Oliveros, Julieta Cruz y Lorena Benítez decidieron renunciar al primer equipo Albiceleste, con duras críticas hacia la entidad de fútbol madre del país.

Las jugadoras, que militan como futbolistas de Boca Juniors, dieron a conocer la noticia a través de sus redes sociales personales, en donde publicaron posteos contundentes sobre su renuncia, argumentando humillación, injusticias y desidia por parte de la AFA. La salida ocurre tan solo algunos días previos a los amistosos que la Selección disputará frente a Costa Rica por una nueva fecha FIFA.

“No tener la posibilidad de un desayuno o un almuerzo”, las razones que argumentó Lorena Benítez.

Lo cierto es que, más allá de los amistosos propiamente, la renuncia de las futbolistas dejan expuesta una AFA que no se toma en serio el fútbol femenino que representa los colores del país. “No tener la posibilidad de un desayuno o almuerzo en las citaciones de entrenamiento con la Preselección del día Martes y miércoles pasado, la respuesta de siempre? ‘NO HAY PLATA’. Esos días recibimos al finalizar el entrenamiento Un SÁNDWICH DE J&Q CON UNA BANANA, teniendo que llegar a nuestras casas alrededor de las 15hs ,16hs o más , sabiendo que tenemos compañeras que vuelven en Transporte Público”, estalló Lorena Benítez.

“Otro motivo fue enterarnos que los viáticos que normalmente recibimos por FECHA FIFA NO IBAN A SER PAGADOS (Ya que se hacía en Buenos Aires), también remarcar que fue hecho acá para NO TENER GASTOS” y que las jugadoras no reciban nada ‘YA QUE NO HAY PLATA’, pero a nuestras familias si COBRARLES $5.000 EL INGRESO AL ESTADIO”, añadió.

“Cansa ser humilladas”, las palabras de Julieta Cruz

Julieta Cruz, por su parte, escribió: “Representar a tu país, intentar siempre dejar todo, esforzarte, sacrificarte y dejando mil cosas de lado, llega un punto que cansan las injusticias, que cansa no ser valorada, no ser escuchada y peor aún ser humilladas”.

“No me costó tomar la decisión, estoy triste? Re contra pero segura de que no es el camino que quiero seguir. Se necesitan mejoras en la selección argentina femenina de fútbol y no hablo solo desde lo económico, hablo de entrenar y tener un almuerzo, un desayuno. No un sanguchito de fiambre con una banana… solo deseo que generaciones futuras no pasen por esto y puedan realmente disfrutar de estar en la selección”, agregó.

“Con el corazón partido”, se sinceró Laurina Oliveros

Laurina Oliveros, por su parte, fue la que más escatimó en palabras y se mantuvo más al margen de las críticas explícitas. “Mil ilusiones que se esfuman de a poco”, posteó. “¿Mi deseo para este año y los que siguen? Que las generaciones que vienen puedan disfrutar y ser felices corriendo atrás de la redonda, como quizás en algún momento lo fuimos nosotras”, agregó.

¿Cuándo juega la Selección Argentina Femenina?

La Albiceleste recibirá a Costa Rica el viernes 31 de junio y luego el lunes 3 de junio, en Buenos Aires. Así que si el portazo ya generaba ruido por sí solo, el contexto lo vuelve más ruidoso aun. ¿Cómo afrontará el plantel estas jornadas camino a los duelos con el conjunto centroamericano?.

