Juan Sebastián Verón regresó a lo grande: Estudiantes (LP) quiere ser 'Único'

"En La Plata aseguran que las negociaciones fueron mucho más que ese convenio y las fotos formales de rigor. En Emiratos Árabes estarían dispuestos a invertir si Verón les ofrece una propuesta tentadora", dice 'LPO'.

image.png Juan Sebastián Verón y la cúpula dirigencial del Al Ittihad FC. (Foto: Prensa Estudiantes).

De esta manera, se presume que el modelo de institución que adopte Estudiantes de La Plata, al regreso de quien inmortalizó el número '11', se acerque más a una estructura de Sociedades Anónimas que a una entidad sin fines de lucro.

No obstante, Juan Sebastián, en la asamblea que lo proclamó nuevamente presidente, habló de un sistema mixto.

Hoy está de moda esto de las SAD y yo hablé de hacer algo mixto, pero más allá de eso que es un tema más coyuntural me parece que primero tenemos que ver qué club queremos sin ponernos un límite Hoy está de moda esto de las SAD y yo hablé de hacer algo mixto, pero más allá de eso que es un tema más coyuntural me parece que primero tenemos que ver qué club queremos sin ponernos un límite

En concreto; Estudiantes no es SAD, pero su cabecilla cree que el tema es, por lo menos, algo a discutir puertas adentro y junto a los socios.

Peligro para Toviggino y Tapia

Verón se sumó a la tendencia actual de la sociedad futbolera de criticar a la AFA (Asociación del Fútbol Argentino). El propio dirigente considera que por el potencial de sus jugadores, el fútbol argentino debería estar en una situación mejor a la que está.

"El fútbol argentino podría estar mejor en varios aspectos, pero no es una crítica a nadie en especial", explicó días atrás la Bruja.

Tapia mandó a responderle a Verón a través de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, y su mano derecha en la administración de estos días.

"¿Qué sería ser políticamente correcto? ¿Decir todo que sí? Sinceramente, no me parece esto de jugar a las notitas periodísticas. ¡O sea, un fútbol para pocos! ¡O sea, retroceder treinta años! ¡O sea, No La Ven!", escribió en 'X'.

"Bullshit", mejor te lo digo en inglés. Jamás te vi sentado en una mesa del Comité llevando un proyecto.

Cuando la Selección estaba abandonada y había que ayudar, te borraste. Te gusta criticar de atrás y sino mandás a algún “simulador” de los tantos que tenés. A laburar!! En Fin https://t.co/J6vuybNLbh — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) December 14, 2023

En su descargo, Toviggino la siguió contra el ex Selección Argentina:

"Jamás te vi sentado en una mesa del Comité Ejecutivo de la AFA llevando un proyecto. Te gusta criticar de atrás. Y si no, mandás a un simulador de los tantos que tenés", expuso en diciembre de 2023.

Verón quiere a un Estudiantes 'único'

El medio 'La Política Online' se arriesga a decir que Estudiantes (LP) desea mudar su base de instalaciones al Estadio Único de La Plata, rebautizado 'Estadio Único Diego Armando Maradona' con motivo del fallecimiento del símbolo nacional.

El Único no tiene uso más que para ciertos shows musicales. La pelota casi no rueda en ese escenario más que por algún partido de Copa Argentina o por alguna situación extraordinaria...

Aún así, dice 'LPO' en un artículo publicado el 10/4/2024:

"Fuentes del club aseguran que si Estudiantes llega a la semifinal de la Libertadores y si el Estadio se encuentra en buenas condiciones lo pedirán para jugar ahí ese partido. Consideran que en definitiva se trata de un estadio que forma parte de la historia del club. Allí Estudiantes le ganó 7 a 0 a Gimnasia".

image.png Imagen de lo que dejó el Estudiantes 2-1 The Strongest, el pasado martes (9/4) por Copa Libertadores.

Agrega dicho medio que asoma cierta posibilidad de que "sea la cancha donde Estudiantes juegue sus torneos nacionales e internacionales, pero también un centro de shows para los empresarios árabes".

La idea -de momento- no pasa de ser una idea. Pero los borradores del proyecto están sobre la mesa para que EDLP deje la cancha que reinventó la gestión de Juan Sebastián Verón en 2019. Los 32.530 lugares del actual recinto quedan lejos de los 53.000 que ofrece el Único, razón suficiente para armar las valijas.

image.png

