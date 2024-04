Quién es Kendry Páez, la joya ecuatoriana que enloqueció a San Lorenzo y jugará en el Chelsea

Más allá del enojo justificado (o no), la escena que se dio en el encuentro que protagonizaron el equipo argentino y ecuatoriano por la segunda fecha de la Copa Libertadores, y que San Lorenzo terminó perdiendo por 2 a 0, revelaba la impotencia de un conjunto azulgrana que no encontró respuestas en todo el partido. Y que, además, no pudo contener a un Kendry Páez que aguarda su prometedor futuro mientras brilla en su sólido presente.