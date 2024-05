Tres jugadoras renunciaron a la Selección Argentina y criticaron a Chiqui Tapia

Embed - Juli Cruz en Instagram: "Hago pública mi no participación en esta fecha FIFA y probablemente mi no continuidad en la selección argentina, fue, es y va a ser mi sueño toda la vida, sueño de todo deportista o no? Representar a tu país, intentar siempre dejar todo, esforzarte, sacrificarte y dejando mil cosas de lado, llega un punto que cansan las injusticias, que cansa no ser valorada, no ser escuchada y peor aún ser humilladas; hay que tener memoria, ser empaticas con la que tengo al lado, porque si no lo soy indudablemente no puedo estar en un equipo. No me costó tomar la decisión, estoy triste? Re contra pero segura de que no es el camino que quiero seguir. Se necesitan mejoras en la selección argentina femenina de fútbol y no hablo solo desde lo económico, hablo de entrenar y tener un almuerzo, un desayuno. No un sanguchito de fiambre con una banana… solo deseo que generación futuras no pasen por esto y puedan realmente disfrutar de estar en la selección. Les deseo lo mejor "

