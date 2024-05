Gareca limpió a Gary Medel y Arturo Vidal: Valdivia tiene la respuesta

image.png Jorge Valdivia, Arturo Vidal y Gary Medel en la Selección de Chile.

El Mago Valdivia, ex futbolista de la Roja, fue dirigido por el Tigre Gareca en Palmerias en 2014, y por su experiencia vivida con el entrenador argentino se animó a dar una razón por la que no lleve a Medel y a Vidal: "no le gustan jugadores que adoptan actitud de entrenador, que es lo que pasa con Arturo en la banca, a Gareca no le gustan esos jugadores, no es partidario de que el jugador cumpla esa función y me pasó eso a mí con él en Palmeiras”, declaró Valdivia.

Durante una conferencia de prensa, Ricardo Gareca fue consultado por las ausencias Gary Medel y Arturo Vidal y contestó: "A nadie le he prometido absolutamente nada, ni convocatoria, ni tampoco nada. Simplemente, a modo de presentación y si le interesaba seguir siendo tomado en cuenta, ser competitivo. Y todos, sin excepción, me dieron una respuesta afirmativa. A partir de eso vemos lo que queremos evaluar".

El Tigre dejó en claro que los futbolistas aún tienen chances de ir a la Copa América, porque la lista podría extenderse, o cambiar por algún imprevisto (por ejemplo, lesiones). A pesar de esto, en Chile los medios ya hablan del ocaso de los dos históricos de la Generación Dorada y le cierran las puertas al llamado del entrenador argentino.

