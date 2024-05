Streaming 1-0 Periodismo Deportivo: Agusneta humilló al panel de TNT Sports

"Yo por eso siempre voy a decir que las estadísticas son lo más falso del mundo", comenzó diciendo Agusneta en el programa de streaming de TNT Sports, 'No es Para Tanto', en relación a la campaña de River Plate y de su entrenador Martín Demichelis, quien pareciera estar jugándose el puesto en cada partido.

Sara Sklate, periodista partidaria del club de Núñez, lo intercedió y plantó bandera: "Miren los números chicos, son muy positivos", en clara señal de apoyo para el cuestionado Demichelis.

image.png Sklate, una de las caras nuevas del periodismo en River

Agusneta reprendió: "No podés usar como parámetro las estadísticas para un técnico y menos en el fútbol argentino". Y prosiguió inmediatamente: "Lo puedo hacer fácil el análisis con todos los partidos que le quedan a River en el mes: le tocó Nacional en Uruguay, empató. Libertad de Paraguay de local, River debería ganar, Belgrano de local, River debería ganar. Copa Argentina contra Temperley, River debería ganar".

"Y pero entonces debería ganar todos los partidos Agus", contestó Sklate. "Qué baja que está la vara si River plantea un partido pensando que va a perder", sostuvo el streamer en respuesta a su compañera, visiblemente molesta por el planteo que estaba escuchando.

image.png Presente deportivo complicado en Núñez.

Agusneta remató diciendo: "... y de local contra Deportivo Táchira el 30 de mayo. Ahí tenés seis partidos. De los seis, cinco son ganables. Si vos ganás cinco de seis sumas 90% a la estadística, ¿a vos te parece que está bien?", ante la mirada perpleja de Malena Solari.

Embed Como DOMÓ la Agusneta acá hablando sobre River y Demichelis. Perfecto lo que dice sobre los rivales y las estadísticas.



Si sigue tirando verdades, dejando en offside a varios periodistas, no lo van a llamar más. Solo miren las caras de sufrimiento a su alrededor, es terrible. pic.twitter.com/LkvVDyG85D — SpiderCarp (@SpiderCarp23) May 27, 2024

Más allá de que Agusneta puede tener o no razón en lo que dijo, sorprende la reacción de Sara Sklate a lo largo del clip: miró el celular (buscando tal vez desviar el tema de conversación) y terminó quedando K.O ante las palabras de su colega.

Repercusiones

En 'X' causó furor por su análisis (cuyos partidos ya se disputaron casi en su totalidad, a excepción del de Táchira):

"Qué bien que habla el chico Neta", escribió un usuario. Otro se extendió más y estampó las diferencias entre el streamer y la periodista deportivo Sara Sklate:

Qué pena me da por Sara, era de lo mejor que había en el periodismo de River pero no supo q decir cuando un pibe que no es periodista les tiró en la cara lo inflado que está Demichelis en la estadística, una pena la verdad Qué pena me da por Sara, era de lo mejor que había en el periodismo de River pero no supo q decir cuando un pibe que no es periodista les tiró en la cara lo inflado que está Demichelis en la estadística, una pena la verdad

Otra parte del público no hizo lugar al planteo de Agusneta. "Con este criterio, por qué no ganamos 8 ligas con el Muñe?", tiró uno. "Es el comentario más tonto que escuché", publicó otro.

