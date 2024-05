Hugo Tocalli reveló los motivos de la salida de Carlos Tevez: "Se sintió presionado"

“Se sintió muy presionado. Se va porque esas dos veces que tuvo que ir al médico de noche no le hizo bien. Me parece muy buena su decisión porque la salud está primero”, esbozó Tocalli en el ciclo Un Buen Momento en Radio La Red (AM 910) acerca de la determinación de Tevez sobre su futuro en el “Rey de Copas”. A su vez, también mencionó que el ídolo de Boca “hizo un gran trabajo con las inferiores”.