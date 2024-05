Independiente no levanta: sin DT, pedido de Tocalli y la interna de la barra

En el objetivo de intentar enderezar el rumbo del plantel, Carlos Tevez siempre cambió de nombres y esquemas. Por lo tanto, las sucesivas modificaciones nunca respondieron a la búsqueda del funcionamiento ideal pero cuando parecía vislumbrarse en algún partido, al siguiente también movió varias piezas que provocaron este mal presente futbolístico de los de Avellaneda.

INDEPENDIENTENOLEVANTASINDTPEDIDODETOCALLIYLAINTERNADELABARRAFOTO2.jpg Independiente no levanta su nivel futbolístico, continúa sin DT mientras que Hugo Tocalli pidió por los más jóvenes sumado a la interna de barrabrava.

La dolorosa eliminación de Independiente en la Copa de la Liga Profesional 2024

El Rojo llegó con chances de avanzar a cuartos de final a la última fecha: necesitaba vencer a Talleres. El equipo de Tevez iba ganando 2-0, con un jugador de más, y la T se lo empató, en medio de un clima muy tenso en el Libertadores de América. En ese momento, pensó dar un paso al costado, pero una reunión con los jugadores hizo que definiera por continuar en el cargo.

La renuncia de Carlos Tevez tras apenas una fecha en la Liga Profesional

Independiente, que venía de ganarle a Juventud Unida de San Luis por Copa Argentina, sufrió un cachetazo en el inicio de la Liga Profesional 2024: cayó con Talleres de Córdoba, como local, en otra tarde caliente en el Libertadores de América. En ese momento, Carlos Tevez decidió suspender la conferencia de prensa: un indicio de la decisión que tomaría este viernes.

El Apache, molesto por los constantes problemas en el día a día en el club y las inhibiciones por deudas, le comunicó a Néstor Grindetti su renuncia.

El fuerte pedido de Hugo Tocalli

En medio de esta situación, el técnico interino Hugo Tocalli, coordinador de inferiores, quien fiel a sus convicciones puso de entrada a chicos como Lautaro Millán, Diego Tarzia y Santiago López.

A su juicio, “hemos jugado un segundo tiempo muy bueno, con mucha actitud de los jugadores, que es lo que hablamos en la semana. Entendieron rápido el mensaje. Sin tener tantas opciones de gol, estamos realmente conformes por lo logrado en poco tiempo de trabajo. Nos faltó la claridad para definir, pero es lo que estamos buscando”.

Tocalli sostuvo que “hay que llevar despacio a los pibes”, y destacó que “el grito de la gente alentando a los pibes es auspicioso para mí como coordinador. Me puso muy contento”.

Por eso, Hugo Tocalli aseguró que “fue el mejor partido de Santi López en la primera de Independiente; se vio el Santi del Sudamericano y el Mundial sub 17”, y confesó que “me quedé con ganas de ponerlo a Tomás Parmo”.

Tras aclarar que “no hay posibilidad de que yo sea el técnico de Independiente”, recalcó que “no di ningún consejo sobre el próximo DT, pero les pedí a los dirigentes que sea alguien que tenga un ojo en inferiores. Hay que llevarlos despacio a los chicos. No quiero quemarlos”.

A la hora de los nombres propios, cuando le preguntaron por Julio Vaccari sostuvo que “es un técnico que ha hecho un gran trabajo en Defensa, y mira las inferiores”.

También opinó sobre las polémicas del partido: “No creo que Vélez ni Independiente hayan sido perjudicados. En el penal para Vélez (que derivó en el 1-0) me parece que la jugada no fue tan agresiva como para cobrarlo. Y en la de Santi López no vi bien, la veré mañana, pero nos comentaron desde arriba que era penal”.

“Ojalá sigamos así la próxima semana y Dios quiera que los dirigentes puedan cerrar el técnico”, concluyó.

Bronca de los hinchas, pedido de elecciones y la interna de la barra de Independiente

Desde lo económico todavía tiene varias situaciones que debe levantar, tales los casos de algunas inhibiciones y deudas de gestiones anteriores. Y para colmo de males los hinchas se estallaron el último fin de semana insultando a los jugadores y pidiendo elecciones anticipadas.

A todo ese panorama hay que sumarle una interna que incluya tres facciones de la barra roja y que se pelean por mantener el poder. Hablamos de “Los Dueños de Avellaneda” (ubicados en la tribuna norte baja), “La Gloriosa Banda de Independiente” (en la Sur Alta) y “Los Mismos de Siempre” (habitualmente ubicados en la tribuna Sur Baja).

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Barras_LATAM/status/1795083023186104780&partner=&hide_thread=false Interna de la Barra de Independiente:



Ayer se dió un enfrentamiento entre Los Dueños de Avellaneda y la Gloriosa Banda De Independiente en avenida Pavón.



Info y Video de: @RFioravanti pic.twitter.com/7k237ykVWT — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) May 27, 2024

Luego del encuentro de este último domingo 26/05, en condición de local y ante Vélez, se registraron enfrentamientos entre las facciones en la zona de la Avenida Pavón. En una arteria altamente transitada y a la vista de todos se registraron corridas, enfrentamientos de todo tipo y robos.

Por otra parte también se han registrado en incidentes entre parte de la barra “roja” y uno de los micros de una de las peñas que asistieron al encuentro ante el “Fortín”. Lo del cual se registraron alguno lastimados entre ellos un nene de apenas 3 años.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Barras_LATAM/status/1795086021748518946&partner=&hide_thread=false También, la barra oficial de El Rojo agredió al micro de una peña pensando que era uno de la barra disidente y terminó herido un nene de 3 años: https://t.co/iMOEHP593t — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) May 27, 2024

Más notas de Golazo24

Tribunal de Madrid respaldó la Superliga pero Javier Tebas rechazó el fallo

Rosario Central confirmó el regreso de su goleador histórico

River: David Martínez sufrió el síndrome de los familiares

Con más actitud que fútbol, Independiente rescató un positivo empate ante Vélez