Steven Seagal promete mostrar "la otra cara" de la guerra

Si bien Seagal es estadounidense, obtuvo el pasaporte ruso gracias a Vladimir Putin en 2016, y aseguró que "no renunciará a su nacionalidad rusa" a pesar de la "ruso-fobia". Según The New York Post, a pocos meses de haber recibido la nacionalidad rusa el gobierno ucraniano le prohibió la entrada al país durante cinco años por considerarlo "un peligro para la seguridad nacional".