Anne Heche con soporte para donación de órganos

El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó previamente que Heche estaba siendo investigado por un delito menor por conducir bajo los efectos del alcohol y darse a la fuga a raíz del incidente. La policía de Los Ángeles también quiere saber si ella estaba bajo la influencia de drogas en el momento del accidente, ya que se encontraron narcóticos en su torrente sanguíneo, pero eso podría haber sido por las drogas que le administraron en el hospital.

No había expectativas de sobrevida y lo dejó por escrito su equipo:

Queremos agradecer a todos por sus amables deseos y oraciones por la recuperación de Anne y agradecer al personal dedicado y a las maravillosas enfermeras que cuidaron de Anne en el Grossman Burn Center en el hospital West Hills. Desafortunadamente, debido a su accidente, Anne Heche sufrió una lesión cerebral anóxica severa y permanece en coma, en estado crítico. No se espera que sobreviva.

hijos.jpg Anne Heche con sus hijos Homer y Atlas.

Lo que quedó

Heche fue conocida por películas como 'I Know What You Did Last Summer', 'Volcano' y 'Six Days, Seven Nights', y sus créditos televisivos incluyen 'Men in Trees', 'Hung' y 'All Rise'.

Lifetime declaró el jueves que 'Girl in Room 13', en la que Heche interpreta a una madre que busca a su hija desaparecida, todavía se emitirá en septiembre, tal como estaba previsto.

Homer Laffoon, 1 de los 2 hijos de ella:

“Mi hermano Atlas y yo perdimos a nuestra mamá. Después de 6 días de cambios emocionales casi increíbles, me quedo con una profunda tristeza sin palabras. Ojalá mi mamá esté libre de dolor y comience a explorar lo que me gusta imaginar como su libertad eterna. Durante esos seis días, miles de amigos, familiares y fanáticos me dieron a conocer sus corazones. Estoy agradecido por su amor, como lo estoy por el apoyo de mi papá, Coley, y mi madrastra Alexi, quienes continúan siendo mi apoyo durante este tiempo. Descansa en paz mamá, te amo, Homer”.

Daniel D´Addario escribió en Variety:

"(...) Heche fue, en primer lugar, una intérprete talentosa; pasó de ser una estrella de telenovelas ganadora de un Emmy al estrellato del cine a fines de la década de 1990 y parecía, con papeles principales en 'Volcano' y 'Six Days, Seven Nights', estar lista y cargada para la fama de la lista A, una contraparte rubia de Julianne Moore con un poco más de nerviosismo detrás de su calma. (Una de sus actuaciones favoritas mías en ese momento es como asistente de la Casa Blanca en 'Wag the Dog', amoral pero serena y llena de ideas que podrían salvar una Presidencia condenada). Cine, televisión y teatro, la historia de Heche necesariamente debe incluir una mención de lo que detuvo su carrera ascendente: en 1997, el año de 'Volcano' y 'Wag the Dog', Heche comenzó a salir públicamente con Ellen DeGeneres.

Los perfiles públicos de ambas estrellas se vieron alterados por la relación, pero el impacto fue asimétrico: DeGeneres, a pesar de todas sus crisis de imagen bien documentadas, todavía se recuerda como una pionera para las personas 'queer' en la industria del entretenimiento y en la vida estadounidense. Heche fue más complicado.

Poco después de la ruptura de la pareja en 2000, la salud mental de Heche fue noticia cuando fue hospitalizada brevemente después de presentarse desorientada en la casa de un extraño. Este era el tipo de escándalo por el que el público tenía un apetito infinito en un momento de ocio.

La eventual entrevista de Heche con Barbara Walters para promocionar sus memorias 'Call Me Crazy' que se emitió una semana antes del 11 de septiembre de 2001 fue un intento de Heche de hacer que la gente entendiera por lo que pasó, alegando abuso sexual infantil y describiendo sus estados disociativos, pero resultó en un remate recordado. Lo que había que saber sobre alguien que había estado tan cerca de ser una estrella generacional fue que era la ex de Ellen, aparentemente ya no salía con mujeres y pensaba que era una extraterrestre llamada Celestia.

ellen degeneres.jpg Ellen DeGeneres y Anne Heche, quien luego se definió heterosexual.

Hay algo triste en ese borrado del potencial y de la humanidad. Pero también permitió que Heche se convirtiera en algo más interesante. No todos están construidos para el tipo de lijado de personalidad y humanidad que se necesita para convertirse en una estrella de todo para todos; El trabajo de apoyo astuto e ingenioso de Anne Heche en la película 'Birth', por ejemplo, no es el tipo de cosa que haría una gran estrella. Y, sin embargo, es maravilloso, con el público sintiendo que Heche sabe cosas sobre su personaje que está guardando en reserva hasta el momento adecuado.

Y Heche carecía de la reserva y la moderación que habían aprendido los compañeros que la superaron en la industria, qué cosa tan notable. Al tratar de encontrar un video de su gran entrevista con Barbara Walters, me topé con una aparición en 'The View'," de 2011, en la que Heche estaba promocionando 'Cedar Rapids'.

En los primeros 2 minutos, se le pregunta sobre la preparación de una escena en bikini en la película: "¡Muérete de hambre!", responde. “Cada chica que me pregunta cómo adelgazaste, ¡no comí! ¿Qué quieres decir?". Ella continúa aclarando que no tiene la intención de promover la alimentación desordenada; lo que está tratando de hacer, de una manera que tiene la torpeza y la súbita claridad conmovedora de la vida real, es transmitir lo que se siente siendo ella, lo que se necesita para hacer el trabajo de ser una mujer en público. Ese era el estilo de Heche. (...)

Ahora nos deja, una vez más perseguida por oscuras especulaciones. No debe descartarse que los últimos días de Heche traen consigo daños colaterales; a la persona anónima en cuya vida ella chocó probablemente no le importen mucho los logros y reveses de Heche. Pero es posible sentirse mal por eso y, al considerar el trabajo de una persona que optó por la vida pública, emerger con otra serie de arrepentimientos. Anne Heche tenía talento para dejar que el mundo viera lo que estaba pasando con sus personajes en la pantalla; una industria que no podía lidiar con su sexualidad, y mucho menos con su confusión interna, le impidió lograr lo que podría haber logrado. (...)".

