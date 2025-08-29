Lisa Cook demanda a Donald Trump: Reserva Federal vs. Casa Blanca

Al crear la Reserva Federal, el Congreso dispuso que los miembros de la junta solo pueden ser despedidos "con causa justificada", pero no definió qué significaba eso.

image Donald Trump.

Un invento de Donald Trump

La demanda de Cook alega que Trump "inventó" una justificación para su despido, violando la Ley de la Reserva Federal, que establece que el Presidente debe demostrar causa para destituir a los gobernadores de la Reserva Federal.

Ella considera que es un ataque extraordinario a la independencia del banco central.

Afirma la demanda:

“Incluso si el Presidente hubiera sido más cuidadoso al ocultar su verdadera justificación para atacar a la Gobernadora Cook, la base inventada por el Presidente para la destitución —la acusación sin fundamento ni prueba de que la Gobernadora Cook 'potencialmente' cometió un error al completar un formulario hipotecario antes de su confirmación en el Senado— no constituye una 'causa' en el sentido de la FRA y no está respaldada por la jurisprudencia”.

La verdadera razón de la medida, según la denuncia de Cook, fue “lograr su pronta destitución y dejar un puesto para que lo ocupe el presidente Trump y avance con su agenda para socavar la independencia de la Reserva Federal”.

Cook, designada por Joe Biden, ha prometido permanecer en su puesto hasta el final de su mandato, en 2038.

Horas decisivas

El martes 26/08, Trump afirmó estar preparado para una batalla legal. Les ha comunicado a sus asesores que quiere actuar con rapidez para nombrar un sustituto para Cook, según informó The Wall Street Journal.

La demanda también acusa al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y a la junta directiva de la Fed, y busca impedirles que cumplan con la orden de Trump de destituirla.

Cook ha solicitado al tribunal que le permita permanecer en la Junta de Gobernadores, declarando ilegal y nulo el intento de Trump de despedirla. También solicita al tribunal que declare que los gobernadores de la Reserva Federal solo pueden ser destituidos por causa justificada —lo que incluye casos de mala conducta en el cargo, ineficiencia o incumplimiento del deber— y que una "acusación sin fundamento" de fraude hipotecario antes de la confirmación del gobernador no es válida.

Cook no ha abordado ni explicado directamente las acusaciones de fraude. En un comunicado la semana pasada, afirmó que estaba revisando la documentación.

Cook ha solicitado una orden de alejamiento temporal contra Trump y los demás acusados mientras su caso se resuelve en el tribunal. Se ha programado una audiencia para el viernes 29/08 por la mañana. El caso ha sido asignado a la jueza Jia Cobb, también designada por Biden.

Es casi seguro que cualquier decisión judicial será apelada, dada su importancia, y es posible que, en última instancia, llegue a la Corte Suprema.

La protección laboral en agencias federales independientes se ha visto debilitada por recientes fallos de la Corte Suprema y nunca se ha puesto a prueba en el contexto de la Reserva Federal.

Sin embargo, la Corte Suprema sugirió en mayo que los empleados de la Reserva Federal gozan de mayor protección que los de otras agencias. En la orden sin firmar, los jueces calificaron al banco central de «entidad cuasiprivada con una estructura única».

trump papa.jpg Ficciones de Donald Trump.

Donald Trump sin obstáculos

Un tema lleva al otro. Importante leer a Josh Dawsey y Annie Linskey en The Wall Street Journal:

"Algunos asesores de Donald Trump advirtieron al Presidente que construir un salón de baile en la Casa Blanca los obligaría a demoler parte del Ala Este e interrumpiría las operaciones diarias y las visitas, según personas familiarizadas con las conversaciones. Trump afirmó que lo construiría de todos modos , y el contrato se adjudicó a constructores seleccionados por la Casa Blanca.

Durante su 1er. mandato, los funcionarios de la administración frenaron regularmente los impulsos de Trump en cuestiones grandes y pequeñas, incluidos los aranceles, la inmigración y el control de la Reserva Federal.

En su 2do. mandato, Trump ha estado rodeado de menos personas que intentan disuadirlo, según funcionarios de la Casa Blanca, aliados de Trump y observadores de la presidencia.

"Creo que ha aprendido que no hay mucho que realmente pueda impedirle hacer lo que quiere", dijo Marc Short, quien fue director de asuntos legislativos de Trump en su 1er. mandato.

En los últimos días, Trump renovó un llamado a terminar con el voto por correo, anunció una nueva política para obligar a los gobiernos locales a abandonar las políticas de fianza sin efectivo, amenazó con enviar militares a Baltimore y dijo que le gustaría enviarlos también a Nueva York y Chicago, todo lo cual empuja los límites de su autoridad.

En una de las medidas más agresivas hasta la fecha en esa dirección, intentó destituir el lunes a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, lo que generó un conflicto con la Corte Suprema, que recientemente sugirió que el banco central está protegido de la manipulación política directa. Algunas de sus nuevas directivas son impulsadas por asesores, mientras que otras parecen provenir del propio Trump.

Tras 7 meses de su 2do. mandato, Trump también ha comenzado a hablar con más frecuencia sobre el autoritarismo, tras afirmar durante la campaña que solo sería un dictador el "1er. día" de su presidencia. El comentario provocó la indignación de los demócratas, quienes basaron su campaña perdedora en Trump como una amenaza para la democracia.

El lunes, en la Oficina Oval, Trump elogió sus propias políticas de mano dura contra la delincuencia en Washington, D.C., retomando el tema. "Mucha gente dice: 'Quizás nos guste un dictador'", dijo. "No me gustan los dictadores. No soy un dictador", añadió.

Es el más reciente flirteo de Trump con un tipo de gobierno del que USA se deshizo en su fundación, ejerciendo poder federal y rompiendo las normas que restringieron a otros presidentes.

Trump está metido en las profundidades del gobierno de una manera que no lo estuvo durante su 1er. mandato, instando a que se hagan despidos y contrataciones en agencias y aportando ideas, dijeron funcionarios de la Administración.

Desde que asumió el cargo en enero, Trump

ha amenazado y exigido cuantiosos acuerdos a importantes universidades , bufetes de abogados, empresas tecnológicas y de medios de comunicación;

envió marines estadounidenses a Los Ángeles a pesar de la objeción de los funcionarios electos locales y tomó el control de la policía de Washington, ordenando a miles de soldados y agentes federales que salieran a las calles;

despidió al funcionario de economía que elaboraba un informe mensual de empleo que lo irritaba;

ordenó el despido de funcionarios de carrera en agencias; e

incluso intentó despedir a funcionarios de instituciones que técnicamente no dirige, incluida la Galería Nacional de Retratos.

Pocos asesores se han opuesto a estas medidas, y a menudo ha recibido elogios.

Un área poco común en la que Trump ha vacilado este año son los aranceles. Ha dado marcha atrás varias veces ante la preocupación por la reacción de los mercados financieros.

A Trump lo motiva “tener el control de todas las instituciones estadounidenses”, dijo Douglas Brinkley , historiador presidencial de la Universidad Rice. “Parece querer agarrar a todos por el cuello y decir: 'Yo estoy al mando'”.

Trump también ha impulsado la imagen de la presidencia hacia una perspectiva monárquica, organizando un desfile militar en junio para el 250mo. aniversario del Ejército.

Las autoridades habían frustrado uno similar durante su primer mandato, argumentando que parecería un espectáculo tercermundista. Tras el desfile en Washington, Trump expresó a sus asesores su decepción con la marcha, y la Armada de Estados Unidos está planeando una celebración más grande este otoño, con la esperanza de un espectáculo espectacular con embarcaciones, según informaron funcionarios de la administración.

A la vez que redefine los contornos de la presidencia, también está redefiniendo físicamente los símbolos del poder estadounidense. Trump ha cubierto el Despacho Oval con florituras doradas que recuerdan a los palacios de los estados del Golfo, a pesar de la objeción de algunos asesores, quienes les han dicho que recibe elogios de líderes mundiales y visitantes. Instaló dos nuevas astas de bandera en los jardines delantero y trasero de la Casa Blanca.

El Presidente regala gorras de béisbol de campaña a los visitantes, adornadas con la frase “Trump 2028”, aunque la Constitución le prohíbe postularse para otro mandato, y las guarda en una oficina de la Casa Blanca. (...)

La Era Trump se caracteriza por la concentración del poder federal en el Despacho Oval. «Tengo derecho a hacer lo que quiera», declaró Trump el lunes 25/08.

Karoline Leavitt, portavoz de Trump, afirmó que el presidente estaba en el cargo «gracias a su inigualable instinto político y su asombrosa capacidad para comprender lo que quiere el pueblo estadounidense. Todo el mundo sabe que el presidente Trump es quien toma las decisiones y que ha formado un equipo fenomenal», añadió. (...)

chelsea trump.webp Donald Trump en todas partes.

El Gran Dictador

Trump quiere estar en la Casa Blanca con más frecuencia este mandato, poniendo música a todo volumen con las puertas del Despacho Oval abiertas, trabajando hasta altas horas de la noche y diciéndoles a sus asesores que se lo está pasando bien. Ha deleitado a sus asesores con historias de lo mal que se sintió durante parte de su primer mandato, mientras lidiaba con miembros del personal y se enfrentaba a investigaciones.

Cuando sus asesores le dijeron a principios de este año que no podía asistir a una cena sobre criptomonedas porque podría parecer un conflicto de intereses, ignoró su consejo. Los asesores simplemente se mantuvieron al margen.

Luego, en mayo, algunos asesores de Trump dudaron de un video que Trump quería mostrarle al presidente sudafricano alegando que estaba ocurriendo un “genocidio blanco” en su país, pero sabían que era mejor no intentar intervenir, dijeron personas familiarizadas con el episodio.

Su actual jefa de gabinete, Susie Wiles, no ha intentado controlar el uso personal de su teléfono celular ni disuadirlo regularmente de tomar decisiones. Wiles ha dicho a otros que su trabajo es gestionar al personal, no al Presidente. Los miembros del gabinete de Trump también están de acuerdo esta vez con su visión para la Presidencia. (...)".

