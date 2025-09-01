Feroz temporal en Santa Fe: Maxi Pullaro remarcó la obra pública (¿'palito' a Javier Milei?)

El mandatario remarcó que, pese a los anegamientos en barrios puntuales y a los excesos hídricos que ingresaron desde áreas rurales, en la mayoría de los casos las comunidades soportaron las lluvias sin sufrir inundaciones.

image Maximiliano Pullaro encabezó, junto a Gisela Scaglia, una reunión del Comité Operativo Provincial en la que se evaluó el trabajo realizado y diagramaron nuevas acciones ante el impacto de las precipitaciones registradas principalmente el domingo. Foto: Gobierno de Santa Fe

María Teresa, la localidad más golpeada por la tormenta de Santa Rosa

La localidad de María Teresa fue una de las más afectadas, con parte del casco urbano bajo agua durante el domingo. La situación se agravó por el ingreso de escurrimientos de campos aledaños, pero la respuesta provincial fue inmediata. Equipos de Defensa Civil, el Comité Operativo y el Ministerio de Obras Públicas -que encabeza Lisandro Enrico- se trasladaron al lugar.

Pullaro destacó allí la finalización del "Canal Norte", obra clave que había quedado inconclusa y que su gestión culminó. "Ese canal permitió que el agua escurriera y que la localidad pueda recuperarse en horas. Si no hubiera estado terminado, los daños serían mucho mayores", precisó.

La situación en las cuencas y ríos

Las tormentas golpearon especialmente a las cuencas del Carcarañá, Saladillo, Las Encadenadas y La Picasa. En el Saladillo las lluvias rondaron los 150 milímetros, pero los drenajes funcionaron sin mayores inconvenientes. Según los registros, el río Saladillo transporta unos 200 metros cúbicos de agua y el Carcarañá más de 800. Esa crecida llegará a las zonas bajas en los próximos días.

"Hace meses ejecutamos la obra de la cascada del Saladillo para proteger los puentes. Esa inversión evitó desbordes y anegamientos en Rosario", explicó Pullaro.

Actualmente, la Secretaría de Recursos Hídricos mantiene campañas de medición y alerta mediante 33 estaciones de monitoreo. Se supervisan las cuencas más comprometidas -Ludueña, Saladillo, Frías y Carcarañá- y se mantiene vigilancia en represas como la de Cañada de Gómez. Paralelamente, se avanza en planes de contingencia junto a gobiernos locales.

Trabajos preventivos

En el departamento General López se realizaron tareas con maquinaria en Carreras, Cañada del Ucle, Melincué, Carmen, Villa Cañás y Venado Tuerto. Hubo también intervenciones en Berabevú, Bombal, Arequito y Chabás, donde se limpiaron o ampliaron canales que permitieron aliviar el impacto de las lluvias.

En Arroyo Seco y María Susana, las obras recientes también marcaron la diferencia. En el primer caso, la optimización del canal Savoca evitó desbordes; en el segundo, la culminación de defensas urbanas permitió contener las aguas.

image La administración provincial, a través de la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, puso en marcha un operativo de asistencia en los lugares afectados por las precipitaciones. Foto: Gobierno de Santa Fe

Otras obras de peso

La gestión de Pullaro impulsa además un paquete de proyectos estratégicos:

* Desagüe troncal Hohenfels en Esperanza.

* Defensa contra inundaciones en San Javier.

* Terraplén Garello en el departamento La Capital.

* Defensa perimetral en Villa Minetti.

* Canal Escribanos en Fighiera y Bogado.

* Obras de defensa en Melincué.

* Intervenciones en la laguna La Picasa.

* Canal Bajo Peretti en Castellanos.

* Arroyo El Tigre en Vera.

* Arroyo Frías en Rosario.

* Canal Savoca en Arroyo Seco.

* Cascada del Saladillo en Rosario.

* Descarga urbana en Carmen.

* Desagüe de calle Uruguay en Bustinza.

* Canal Irigoyen en San Jerónimo.

* Canal Interlagos en Vera.

