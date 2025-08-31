El temporal de Santa Rosa afectará la siembra de maíz que estaba por iniciarse ya que ahora habrá que esperar varias semanas hasta que escurra el agua por completo. Por su parte, el trigo también podría sufrir por el exceso de humedad.
LLUVIAS DE 300 MILÍMETROS
Santa Rosa inundó varias provincias del centro: se espera una nueva ciclogénesis
Graves pérdidas en el trigo y el maíz ocasionó el fenómeno meteorológico que azotó a Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe. Canales tapados y falta de obra pública.
Cruz Alta, Córdoba, tuvo el registró récord: 330 mm en apenas 24 horas.
Luego, se ubicaron Bell Ville, 232 mm; Camilo Aldao, 212,8 mm; Los Zorros, 199,6 mm; General Roca, 196,6 mm; Monte Buey, 195,8 mm, Inriville con 187 mm, Marcos Juárez, con 170,5 mm; Ordóñez, con 161,4 mm y Las Varillas, con 156,2 mm.
En Buenos Aires resultaron muy afectados los partidos de Carlos Casares y Bolívar.
Otros registros muy altos se dieron en Santa Fe: 170 mm en Godeken, 150 mm en Firmat, 210 mm en Christophersen y 110 mm en Gelly.
El presente fenómeno, conocido como ciclogénesis, también causó importantes precipitaciones en la región de Cuyo durante el sábado, con marcas de más de 50 mm en San Rafael y 70 mm en Malargüe.
Anticipan otra Santa Rosa para zonas productivas y AMBA
Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario advirtió sobre precipitaciones de hasta 130 milímetros en los próximos días para la zona núcleo.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta naranja por tormentas para el norte de la provincia de Buenos Aires, parte de Entre Ríos y el centro y sur de Santa Fe.
También rige una alerta amarilla por tormentas para el este de Córdoba y la provincia de Corrientes.
Otro alerta del mismo nivel por lluvias intensas también se ha emitido para la provincia de San Luis y el este de San Juan.
El sistema se está moviendo lentamente hacia el Este, lo que significa que el pico de mayor intensidad de las lluvias llegará también al Área Metropolitana en la madrugada del 1ro de septiembre.