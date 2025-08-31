Santa Rosa inundó varias provincias del centro: se espera una nueva ciclogénesis

El presente fenómeno, conocido como ciclogénesis, también causó importantes precipitaciones en la región de Cuyo durante el sábado, con marcas de más de 50 mm en San Rafael y 70 mm en Malargüe.

Algunos campos se volvieron una "palangana" por la falta de mantenimiento de los canales de desagote debido a la paralización de las obras públicas que se observa en las zonas más productivas de la Argentina.

Anticipan otra Santa Rosa para zonas productivas y AMBA

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario advirtió sobre precipitaciones de hasta 130 milímetros en los próximos días para la zona núcleo.

Tras las lluvias que azotaron la región central durante el fin de semana llegaría una segunda gran tormenta de 24 horas entre martes y miércoles. Abarcaría el fenómeno a provincias como La Pampa, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Buenos Aires, Entre Ríos y Santiago del Estero.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta naranja por tormentas para el norte de la provincia de Buenos Aires, parte de Entre Ríos y el centro y sur de Santa Fe.

También rige una alerta amarilla por tormentas para el este de Córdoba y la provincia de Corrientes.

Otro alerta del mismo nivel por lluvias intensas también se ha emitido para la provincia de San Luis y el este de San Juan.

El sistema se está moviendo lentamente hacia el Este, lo que significa que el pico de mayor intensidad de las lluvias llegará también al Área Metropolitana en la madrugada del 1ro de septiembre.