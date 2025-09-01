Jorge Rial salió al cruce de la denuncia presentada por el Gobierno nacional en el marco de la filtración de audios atribuidos a Karina Milei. Y es que la Justicia resolvió ponerle un freno a Carnaval Stream y esa decisión hizo estallar al polémico periodista.
STOP A LOS AUDIOS
Tras la decisión de la Justicia, Jorge Rial explotó: "Un acto de locura extrema"
Jorge Rial hizo su descargo en X tras la decisión de la Justicia de frenar la difusión de audios que involucran a Karina Milei.
A través de un mensaje publicado en X, Jorge Rial acusó al oficialismo de montar un relato desmedido para silenciar investigaciones periodísticas y advirtió que la embestida contra los medios constituye “una intolerable amenaza contra la libertad de prensa y de expresión”.
El descargo de Jorge Rial
“El gobierno nos acusa de una conspiración internacional. Hace una ensalada donde mete a Rusia, la AFA, diputados y empresarios para denunciar un mecanismo de espionaje que no es más que su propia interna”, escribió Rial.
Y agregó: “En un acto de locura extrema y en su peor momento, el régimen de Milei no solo quiere acusar al periodismo por investigar la corrupción en su gestión, sino que va directo contra la libertad de prensa. Cada párrafo de su trasnochada denuncia es una amenaza. Hacemos periodismo y eso nos hace peligrosos para los que no creen en la democracia”.
El conductor cerró su mensaje convocando a sus programas en C5N y Carnaval Stream, donde viene difundiendo materiales que golpean de lleno a la gestión libertaria.
La respuesta del Gobierno
El oficialismo, por su parte, sostiene que detrás de la difusión de grabaciones —algunas de ellas desde la propia Casa Rosada— existe un mecanismo de espionaje ilegal con fines políticos. En su denuncia, el Ejecutivo habla de una “operación internacional” que mezclaría intereses de dirigentes, empresarios y hasta actores externos.
Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, “si los audios fueran reales, estaríamos ante un hecho inédito en la historia argentina: grabar a funcionarios dentro de la Casa Rosada. Esto no es periodismo, es una maniobra de desestabilización”.
El fallo judicial
Este lunes 01/09 la Justicia dictó una medida cautelar que prohíbe la difusión de nuevas grabaciones que afecten a Karina Milei o a otros integrantes del Gobierno. El argumento central: la información habría sido obtenida de forma ilegal y su divulgación podría vulnerar derechos básicos de intimidad.
La decisión abre un debate sensible. Para el Gobierno, se trata de resguardar las instituciones frente a prácticas de espionaje. Para parte de la oposición y para referentes del periodismo, en cambio, implica un límite riesgoso al derecho a informar sobre asuntos de interés público.
El trasfondo de la polémica va más allá de los fragmentos filtrados. Lo que está en juego es la relación entre el poder político y la prensa en un momento de máxima tensión. Rial y otros comunicadores denuncian un intento de disciplinamiento y censura. El oficialismo, en cambio, asegura que está enfrentando una operación destinada a erosionar la imagen presidencial en la recta final de un proceso electoral clave.
