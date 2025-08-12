Criptomonedas: Ethereum le marca fuerte la cancha a las altcoins

Los fondos institucionales incrementaron su participación. Tephra Digital reportó un rendimiento del 9 % en julio y acumula 23 % en lo que va del año, impulsado por flujos hacia ETF y ETP que superan los US$ 30 mil millones.

El sentimiento de mercado sigue siendo alcista. Aunque los últimos datos de inflación de Estados Unidos superaron las previsiones y podrían retrasar el recorte de tasas, las proyecciones para Bitcoin apuntan a niveles cercanos a US$ 130.000 y para Ethereum a mantenerse firme por encima de los US$ 4.000.

image

Un mercado en expansión

El rally cripto no muestra signos de agotamiento inmediato. La capitalización supera los US$ 4 billones, Bitcoin y Ethereum siguen atrayendo flujos millonarios y las altcoins recuperan protagonismo.

Las advertencias sobre un posible enfriamiento en 2026 por sobreextensión o cambios regulatorios no logran frenar el entusiasmo.

Por ahora, el tablero financiero internacional tiene un nuevo actor de peso que ya compite de igual a igual con las empresas más valiosas del planeta.

