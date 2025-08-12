El universo de las criptomonedas vive un momento histórico. La capitalización total ya supera los US$ 4,06 billones según datos de CoinMarketCap y CoinGecko. Con este salto, el sector se posiciona por encima de Microsoft y apunta directo a la valuación de gigantes como Nvidia y Apple. La señal para los inversores es clara, los activos digitales dejaron de ser una curiosidad para transformarse en un jugador central del sistema financiero internacional.
CRECE EL AUGE
Criptomonedas: Ethereum le marca fuerte la cancha a las altcoins
Ethereum sube cerca de un 30% en 7 días y le marca la cancha para el resto de criptomonedas que no son bitcoin.
Bitcoin y Ethereum lideran con fuerza
Bitcoin mantiene el liderazgo absoluto con un precio cercano a los US$ 123.000 y una capitalización que roza los US$ 2,39 billones. El dominio de la principal criptomoneda equivale a más del 58 % del valor total del mercado. Se encuentra a un paso de romper el récord histórico alcanzado en julio, cuando llegó a los US$ 123.091.
Ethereum avanza con un precio en torno a los US$ 4.600 y un valor de mercado de US$ 555 mil millones. Su crecimiento se apoya en el ingreso de capital institucional y en el éxito reciente de los ETF basados en ETH. La combinación de demanda sostenida y confianza de grandes jugadores del mercado le permite ganar terreno frente a Bitcoin.
Altcoins que no se quedan atrás
- XRP cotiza en torno a los US$ 3,29 con una suba del 11 % en la última semana y una capitalización de casi US$ 195 mil millones.
- BNB avanza hasta los US$ 838 y capitaliza US$ 116,7 mil millones, con un alza semanal del 11,7 %.
- Solana cotiza sobre los US$ 191 y acumula un incremento semanal de 17,5 %, ubicando su valor de mercado por encima de los US$ 103 mil millones.
- Dogecoin, que cotiza a US$ 0,23, crece 19 % en siete días y alcanza una capitalización superior a los US$ 35 mil millones.
- Cardano sube hasta los US$ 0,84, trepando 17,5 % en la semana y sumando un valor total de US$ 30 mil millones.
Los factores que impulsan el rally
El clima regulatorio en Estados Unidos se volvió más favorable para el sector. La administración Trump promovió leyes para respaldar a las stablecoins, habilitó la inclusión de criptomonedas en fondos de pensión y creó una reserva estratégica de Bitcoin.
Los fondos institucionales incrementaron su participación. Tephra Digital reportó un rendimiento del 9 % en julio y acumula 23 % en lo que va del año, impulsado por flujos hacia ETF y ETP que superan los US$ 30 mil millones.
El sentimiento de mercado sigue siendo alcista. Aunque los últimos datos de inflación de Estados Unidos superaron las previsiones y podrían retrasar el recorte de tasas, las proyecciones para Bitcoin apuntan a niveles cercanos a US$ 130.000 y para Ethereum a mantenerse firme por encima de los US$ 4.000.
Un mercado en expansión
El rally cripto no muestra signos de agotamiento inmediato. La capitalización supera los US$ 4 billones, Bitcoin y Ethereum siguen atrayendo flujos millonarios y las altcoins recuperan protagonismo.
Las advertencias sobre un posible enfriamiento en 2026 por sobreextensión o cambios regulatorios no logran frenar el entusiasmo.
