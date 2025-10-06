"Laboratorio. Trabajo". Así dice la publicación de Deportivo Riestra en sus redes sociales, en donde muestra el video del gran gol del equipo de Soldati ante Vélez. En un partido que terminó igualado 2 a 2, el Malevo se destacó por su sorpresiva jugada.
POCAS VECES VISTO
¡Qué tiro libre de Riestra! Jugada poco ortodoxa en el gol vs. Vélez que nadie esperaba
Deportivo Riestra le facturó a Vélez con una de sus mayores fortalezas. Monje la empaló y Herrera marcó. No lo esperaba nadie.
Fue sorpresiva por la forma, por el estilo. Porque se trató de una jugada poco ortodoxa, al menos en el fútbol profesional. Pero, teniendo en cuenta que se trata de Riestra, el hecho es todo menos sorpresivo.
El Malevo, que está haciendo el mejor torneo de su historia y marcha primero en la Zona B del Torneo Clausura, ha logrado potenciar sus fortalezas y limitar sus debilidades. Mientras sigue aferrándose a su poco simpático juego brusco que muchas veces lleva al límite, lo cierto es que también ha desarrollado otros recursos que le permiten ser un equipo peligroso.
Riestra reconoce su virtud pero regula: "Si nos pasamos de rosca quedamos con 9"
Uno de ellos es la pelota parada. Antes del encuentro con Vélez, Riestra llevaba convertidos 14 goles y 9 de ellos habían sido por es vía. Después del encuentro con el Fortín, pasaron a ser 16 goles y 11 por pelota parada. 11, en realidad, si le contabilizan como tal el que provino del saque lateral y que abrió el marcador.
El otro, el segundo, sin lugar a dudas sumará para la estadística. Porque fue un muy lindo gol que rindió honor al famoso "trabajo de pizarrón", a las "jugadas preparadas". De esas que históricamente suelen asociarse con la escuela de Carlos Bilardo y Estudiantes de La Plata.
VIDEO: Así fue el muy lindo gol de Deportivo Riestra en su pelota parada "de laboratorio"
Luego del empate ante el Fortín, Deportivo Riestra logró mantener el liderazgo de la Zona B y es un firme candidato no solo a los playoffs sino también a llegar lejos en el Clausura.
El equipo dirigido por el Tata Benítez está primero con 23 puntos, seis más que los que suman quienes lideran la tabla de la Zona A.
Al Malevo lo sigue Vélez, con 22, que buscaba arrebatarle la punta.