¡Qué tiro libre de Riestra! Jugada poco ortodoxa en el gol vs. Vélez que nadie esperaba

VIDEO: Así fue el muy lindo gol de Deportivo Riestra en su pelota parada "de laboratorio"

Luego del empate ante el Fortín, Deportivo Riestra logró mantener el liderazgo de la Zona B y es un firme candidato no solo a los playoffs sino también a llegar lejos en el Clausura.

El equipo dirigido por el Tata Benítez está primero con 23 puntos, seis más que los que suman quienes lideran la tabla de la Zona A.

Al Malevo lo sigue Vélez, con 22, que buscaba arrebatarle la punta.

