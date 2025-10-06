Los bancos y las billeteras digitales ajustaron sus tasas para octubre, en un contexto donde la inflación se mantiene cerca del 2% mensual y el Banco Central (BCRA) no modificó los rendimientos de referencia. En este escenario, los plazos fijos tradicionales pagan entre 34% y 44% de TNA, mientras que las billeteras virtuales ganan terreno con alternativas más cortas y flexibles, como los “Frascos” de Naranja X.
CAMBIAN LAS TASAS
Plazos fijos: Dónde conviene invertir $1.000.000 en octubre
Los plazos fijos tradicionales pagan entre 34% y 44% de TNA, mientras que las billeteras virtuales ganan terreno con alternativas más cortas y flexibles.
Los bancos tradicionales pierden atractivo
El relevamiento del Régimen de Transparencia del BCRA muestra que las tasas ofrecidas por las principales entidades del sistema financiero continúan rezagadas frente al ritmo de los precios.
Los grandes bancos pagan los siguientes valores nominales anuales a 30 días:
- Banco Nación: 37,5%
- Banco Santander: 35%
- Banco Galicia: 35,25%
- Banco Provincia: 34%
- BBVA: 35,5%
- Banco Macro: 38%
- Banco Credicoop: 37%
- ICBC: 35,15%
- Banco Ciudad: 31%
En términos de ganancia, quien deposite un millón de pesos durante un mes en el Banco Nación obtendrá unos $30.800, mientras que en el Macro el rendimiento asciende a $31.200. El promedio general ronda los $29.000 mensuales, lo que implica una tasa real negativa frente a la inflación proyectada.
Bancos con tasas más competitivas
Las financieras y bancos digitales continúan liderando en materia de rendimiento. Varias entidades superan la barrera del 42% nominal, lo que eleva la ganancia mensual por cada millón invertido hasta los $36.000.
Entre las más destacadas figuran:
- Banco CMF: 44%
- Banco VOII: 44%
- Reba: 43%
- Banco Mariva: 42,5%
- Crédito Regional: 42%
- Banco Bica: 41% para clientes y 44% para no clientes
- Banco Meridian: 42,5% para clientes y 43,5% para no clientes
Estas plataformas, que operan completamente online, ofrecen acceso rápido, bajos montos mínimos y liquidaciones automáticas.
Naranja X y sus “Frascos”
La billetera Naranja X incorporó una modalidad de ahorro flexible bajo el sistema de “Frascos”, que permite inmovilizar fondos por distintos períodos breves y obtener un interés proporcional al tiempo elegido.
Las opciones vigentes son:
- Frasco de 7 días: TNA 35%
- Frasco de 14 días: TNA 38%
- Frasco de 28 días: TNA 40%
El frasco de 28 días rinde unos $32.800 por millón invertido, superando a la mayoría de los grandes bancos y ubicándose apenas por debajo de las fintech más agresivas. La ventaja es la liquidez, ya que se puede renovar cada semana o quincena sin penalización, con acreditación automática de los intereses.
En un contexto de incertidumbre cambiaria, estos productos resultan una herramienta útil para resguardar pesos a corto plazo sin perder acceso inmediato al dinero.
Entonces
Los plazos fijos tradicionales mantienen su peso por costumbre y respaldo institucional, pero pierden atractivo frente a las billeteras virtuales y bancos digitales que pagan entre 5 y 7 puntos más.
Sin embargo, ni siquiera las mejores tasas logran ganarle al costo de vida, que erosiona mes a mes el rendimiento real del ahorro en pesos.
En este contexto, Naranja X aparece como una alternativa intermedia, con plazos cortos, liquidez inmediata y tasas competitivas que permiten optimizar el rendimiento sin asumir riesgos adicionales.
Otras noticias en Urgente24:
Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del momento
Ganó Juan Grabois, José Luis Espert es historia: Faltan 21 días y Javier Milei vive en un laberinto
El pueblo en Buenos Aires con la mejor cocina al disco
Faltan 20 para el 26/10: Javier Milei, Diego Santilli y el tiempo perdido
Teléfono para Luis Caputo: Denuncian fraude en tecnológicas que cobran subsidios millonarios