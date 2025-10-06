Plazos fijos: Dónde conviene invertir $1.000.000 en octubre

Entre las más destacadas figuran:

Banco CMF: 44%

Banco VOII: 44%

Reba: 43%

Banco Mariva: 42,5%

Crédito Regional: 42%

Banco Bica: 41% para clientes y 44% para no clientes

para clientes y 44% para no clientes

Banco Meridian: 42,5% para clientes y 43,5% para no clientes

Estas plataformas, que operan completamente online, ofrecen acceso rápido, bajos montos mínimos y liquidaciones automáticas.

Su ventaja es clara frente a los bancos tradicionales.

Naranja X y sus “Frascos”

La billetera Naranja X incorporó una modalidad de ahorro flexible bajo el sistema de “Frascos”, que permite inmovilizar fondos por distintos períodos breves y obtener un interés proporcional al tiempo elegido.

Las opciones vigentes son:

Frasco de 7 días: TNA 35%

días: Frasco de 14 días: TNA 38%

días: Frasco de 28 días: TNA 40%

El frasco de 28 días rinde unos $32.800 por millón invertido, superando a la mayoría de los grandes bancos y ubicándose apenas por debajo de las fintech más agresivas. La ventaja es la liquidez, ya que se puede renovar cada semana o quincena sin penalización, con acreditación automática de los intereses.

image

En un contexto de incertidumbre cambiaria, estos productos resultan una herramienta útil para resguardar pesos a corto plazo sin perder acceso inmediato al dinero.

Entonces

Los plazos fijos tradicionales mantienen su peso por costumbre y respaldo institucional, pero pierden atractivo frente a las billeteras virtuales y bancos digitales que pagan entre 5 y 7 puntos más.

Mientras el Banco Nación paga 37,5%, las plataformas online llegan hasta 44%, ofreciendo mayor rentabilidad y operativa 100% digital.

Sin embargo, ni siquiera las mejores tasas logran ganarle al costo de vida, que erosiona mes a mes el rendimiento real del ahorro en pesos.

En este contexto, Naranja X aparece como una alternativa intermedia, con plazos cortos, liquidez inmediata y tasas competitivas que permiten optimizar el rendimiento sin asumir riesgos adicionales.

