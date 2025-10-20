El BCRA anunció, antes de la apertura de los mercados, la oficialización del swap con USA por US$ 20.000 millones. Esperaba de esta forma aplacar la volatilidad cambiaria. Los bonos respondían positivamente pero el dólar volvía a subir. El anuncio termina alentando la compra de los últimos dólares baratos antes del 26/10.
SUBA DE $20
El swap alienta la compra de los últimos dólares baratos y el oficial sube a $1495
El dólar oficial cotizaba este lunes (20/10) a $1.495 tras oficializarse el swap con USA de cara a las últimas 5 jornadas cambiarias antes de las elecciones.
Dudas sobre el swap y Trump no llevan calma
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció este lunes (20/10) minutos antes de la apertura de los mercados la oficialización del swap de monedas con el Tesoro de USA por US$ 20.000 millones. Esperaba, de esta forma, llevar calma y aplacar la volatilidad cambiaria de cara a las últimas 5 jornadas cambiarias antes de los comicios del 26/10. De hecho, el comunicado del BCRA dice explícitamente que el swap tiene como propósito la “estabilización cambiaria".
“Este acuerdo forma parte de una estrategia integral que refuerza la política monetaria de la Argentina y fortalece la capacidad del Banco Central para responder ante condiciones que puedan derivar en episodios de volatilidad en los mercados cambiario y de capitales”, finalizó el comunicado.
Si bien los bonos y las acciones argentinas arrancaron en positivo tras el anuncio del swap, todo cambió y empezaron a caer mientras el dólar subía desde el arranque de las operaciones.
Ocurre que el anuncio de los billetes verdes disponibles con el swap –aunque faltan detalles de su ejecución, por ejemplo- termina alentando la compra de los últimos dólares baratos que quedan antes de las elecciones y de las posibles correcciones cambiarias que implemente el gobierno de Milei el día después del comicio.
Hay más. El acuerdo es confidencial lo que genera dudas y especulaciones. Además, faltó un comunicado del Tesoro de USA y no se mostraron firmas. Para peor, los US$ 20.000 millones no se reflejarían en las reservas (no impactarían porque se activarían por tramos) del Banco Central argentino como sí ocurre con el swap chino, con lo cual aún no son utilizables.
Tras el comunicado del BCRA, el presidente Javier Milei confirmó la activación del swap en una entrevista a una radio de Tucumán: "La estructuración de un swap es un intercambio de monedas. Es decir, nosotros tenemos un crédito por 20.000 millones de dólares y ellos tienen crédito en pesos por el equivalente a 20.000 millones de dólares. Solamente se ejecuta cuando usted lo necesita“.
Luego, están las declaraciones de Donald Trump de ayer hablando de que los argentinos “Están muriendo”, lo que no ayuda a tranquilizar al mercado cambiario y también alienta el refugio en el dólar.
ADRs y bonos se tiñen de rojo
A contramano de la suba de $20 del dólar oficial, los ADRs argentinos ganaban 3% y los bonos subían 1%. Pero fue breve y al mediodía de este lunes (20/10) todo el panel se teñía de rojo con indicadores en negativo.
En cuanto a la divisa estadounidense el dólar blue se vende a $1490, el MEP a $1528 y el Contado con Liquidación a $1537.
