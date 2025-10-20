El swap alienta la compra de los últimos dólares baratos y el oficial sube a $1495

Hay más. El acuerdo es confidencial lo que genera dudas y especulaciones. Además, faltó un comunicado del Tesoro de USA y no se mostraron firmas. Para peor, los US$ 20.000 millones no se reflejarían en las reservas (no impactarían porque se activarían por tramos) del Banco Central argentino como sí ocurre con el swap chino, con lo cual aún no son utilizables.

image

Tras el comunicado del BCRA, el presidente Javier Milei confirmó la activación del swap en una entrevista a una radio de Tucumán: "La estructuración de un swap es un intercambio de monedas. Es decir, nosotros tenemos un crédito por 20.000 millones de dólares y ellos tienen crédito en pesos por el equivalente a 20.000 millones de dólares. Solamente se ejecuta cuando usted lo necesita“.

Luego, están las declaraciones de Donald Trump de ayer hablando de que los argentinos “Están muriendo”, lo que no ayuda a tranquilizar al mercado cambiario y también alienta el refugio en el dólar.

ADRs y bonos se tiñen de rojo

A contramano de la suba de $20 del dólar oficial, los ADRs argentinos ganaban 3% y los bonos subían 1%. Pero fue breve y al mediodía de este lunes (20/10) todo el panel se teñía de rojo con indicadores en negativo.

image La cotización del dólar oficial rozando los $1500 tras el anuncio del swap.

En cuanto a la divisa estadounidense el dólar blue se vende a $1490, el MEP a $1528 y el Contado con Liquidación a $1537.

image

--------------

