¿Eran delincuentes los 4 lancheros de USA abatidos en Cuba?; blindan Jalisco por el mundial

México será anfitrión de 10 partidos de la fase de grupos, con sedes en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey. El desafío no es menor: garantizar que la fiesta del fútbol no quede opacada por la violencia del narco.

Embed - Sheinbaum y Trump buscan blindar a Gudalajara durante el mundial

3-Acusaron por el crimen de un ex rival al presidente de Ecuador

Daniel Noboa fue señalado por haber supuestamente ordenado en 2023 el asesinato del entonces precandidato presidencial Fernando Villavicencio, un crimen que conmocionó al país en plena campaña electoral.

La grave denuncia fue lanzada por Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, señalado como líder del grupo criminal Los Lobos.

Desde España, donde permanece detenido, Chavarría negó ser el autor intelectual del asesinato de Villavicencio, aunque sus declaraciones abrieron un nuevo capítulo político y judicial en Ecuador. El caso vuelve a sacudir a Quito y tensiona aún más el escenario interno.