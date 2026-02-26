urgente24
ACTUALIDAD USA > Cártel Jalisco Nueva Generación > Cuba

RESUMEN AUDIOVISUAL 26/2

¿Eran delincuentes los 4 lancheros de USA abatidos en Cuba?; blindan Jalisco por el mundial

¿Eran delincuentes los 4 de USA abatidos por Cuba?; blindarán Jalisco porque allí es local Mèxico en el mundial; acusan de asesino al presidente de Ecuador.

26 de febrero de 2026 - 18:36
4 muertos en lancha de Cuba repelida por Cuba

4 muertos en lancha de Cuba repelida por Cuba

1-¿Quiénes eran los 4 tripulantes de la lancha de USA abatidos en Cuba?

Se los identificó como cubanos residentes en Estados Unidos y tenían antecedentes criminales. Los 6 sobrevivientes de la embarcación matriculada en Florida tambièn eran civiles con récords delincuenciales.

El episodio, ocurrido en aguas del Caribe, abrió un nuevo foco de tensión entre Washington y La Habana. Según el gobierno de Miguel Díaz-Canel, la embarcación (de uso habitual para la pesca) ingresó en aguas territoriales cubanas y abrió fuego contra una nave militar de la isla y eso desató una respuesta armada.

El Gobierno cubano denunció el hecho como un intento de infiltración de un grupo armado con fines terroristas en su territorio. Sin embargo, lejos de escalar la crisis, la administración de Donald Trump optó por la prudencia y evitó una confrontación directa, al menos por ahora. El silencio de Washington también es un mensaje. El Gobierno cubano denunció el hecho como un intento de infiltración de un grupo armado con fines terroristas en su territorio. Sin embargo, lejos de escalar la crisis, la administración de Donald Trump optó por la prudencia y evitó una confrontación directa, al menos por ahora. El silencio de Washington también es un mensaje.

Seguir leyendo

Embed - ¿Quiénes eran los 4 tripulantes de la lancha estadounidense abatidos frente a Cuba?

2-Sheinbaum y Trump blindan Jalisco por el mundial

En la antesala de la Copa de la FIFA 2026, la presidenta de México coordina con el mandatario estadounidense un plan especial de seguridad para blindar las ciudades que serán sede del torneo que comparten con Canadá.

Aunque desde el Palacio Nacional minimizaron los riesgos, lo cierto es que los coletazos de violencia en Jalisco tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, encendieron todas las alarmas. El abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación dejó una estela de disturbios que expuso la fragilidad del esquema de seguridad en zonas clave.

México será anfitrión de 10 partidos de la fase de grupos, con sedes en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey. El desafío no es menor: garantizar que la fiesta del fútbol no quede opacada por la violencia del narco. México será anfitrión de 10 partidos de la fase de grupos, con sedes en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey. El desafío no es menor: garantizar que la fiesta del fútbol no quede opacada por la violencia del narco.

Embed - Sheinbaum y Trump buscan blindar a Gudalajara durante el mundial

3-Acusaron por el crimen de un ex rival al presidente de Ecuador

Daniel Noboa fue señalado por haber supuestamente ordenado en 2023 el asesinato del entonces precandidato presidencial Fernando Villavicencio, un crimen que conmocionó al país en plena campaña electoral.

La grave denuncia fue lanzada por Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, señalado como líder del grupo criminal Los Lobos.

Desde España, donde permanece detenido, Chavarría negó ser el autor intelectual del asesinato de Villavicencio, aunque sus declaraciones abrieron un nuevo capítulo político y judicial en Ecuador. El caso vuelve a sacudir a Quito y tensiona aún más el escenario interno. Desde España, donde permanece detenido, Chavarría negó ser el autor intelectual del asesinato de Villavicencio, aunque sus declaraciones abrieron un nuevo capítulo político y judicial en Ecuador. El caso vuelve a sacudir a Quito y tensiona aún más el escenario interno.

Embed - Un criminal detenido en España acusa por asesinato al actual presidente ecuatoriano Daniel Noboa

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES