River despidió a Marcelo Gallardo en el último partido del entrenador, que culminó con un 3-1 en favor del Millonario contra Banfield, por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. Lucas Martínez Quarta, defensor y referente del plantel, que además marcó el primer gol de su equipo, se refirió a la salida del DT.
TRAS LA VICTORIA VS. BANFIELD
Martínez Quarta se responsabilizó por la salida de Gallardo: "Le hemos fallado"
Lucas Martínez Quarta, que marcó uno de los goles en la victoria de River ante Banfield por 3-1, se refirió a la salida de Marcelo Gallardo.
"Sabemos lo que significa Marcelo para River, no venimos cumpliendo con las expectativas de la gente y la gente se manifiesta y es normal. Somos los máximos responsables. Hoy le pudimos regalar una victoria a Marcelo. Nos vamos con sabor amargo porque Macelo no se merecía irse así", dijo.
Las palabras de Martínez Quarta también hicieron referencia a los constantes reproches que recibieron los futbolistas a lo largo del encuentro ante Banfield. Antes del pitazo inicial, ya con los jugadores parados en la cancha, todavía ni había empezado el cotejo y desde las tribunas ya bajaba el "¡Jugadores, la c...* de su madre!", un cántico que aparece cuando al hincha se le agota la paciencia, siempre durante el transcurso del partido y no antes.
También silbaron cuando los jugadores se fueron al vestuario en el entretiempo, en el durante y cuando terminó el partido, en un fuerte contraste con la ovación previa a Marcelo Gallardo.
"La gente se manifiesta, está en todo su derecho, entendemos su enojo porque estamos en un club muy exigente. Hay que ganar y hoy fueron tres puntos muy importantes", reconoció el defensor de River.
"No merecía irse así y estamos dolidos por eso": Martínez Quarta y el portazo de Marcelo Gallardo
Sobre el DT, señaló: "Marcelo es como un padre para mí. Fue el que me hizo crecer futbolísticamente, como persona. Gracias a él pude desarrollar mi carrera y estoy más que agradecido. Lamentablemente las cosas no salieron. Nosotros, los que volvimos, volvimos para ser campeones, para ganar. Podemos tener buenos momentos, malos momentos, pero yo siempre voy a dejar todo por esta camiseta, por el cuerpo técnico".
"De un modo u otro le hemos fallado y hay que hacerse responsable. Hay que convivir con esto. Hay que mirar para adelante ahora", añadió.
"Son muchas situaciones juntas, como te dije, mucho agradecimiento hacia él. Creo que no merecía irse así y estamos dolidos por eso", cerró Lucas Martínez Quarta.