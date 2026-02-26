Martínez Quarta se responsabilizó por la salida de Gallardo: "Le hemos fallado"

"No merecía irse así y estamos dolidos por eso": Martínez Quarta y el portazo de Marcelo Gallardo

Sobre el DT, señaló: "Marcelo es como un padre para mí. Fue el que me hizo crecer futbolísticamente, como persona. Gracias a él pude desarrollar mi carrera y estoy más que agradecido. Lamentablemente las cosas no salieron. Nosotros, los que volvimos, volvimos para ser campeones, para ganar. Podemos tener buenos momentos, malos momentos, pero yo siempre voy a dejar todo por esta camiseta, por el cuerpo técnico".

El DT de River Plate, Marcelo Gallardo durante el partido ante Racing Club, por los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura 2025 - FOTO NA DAMIAN DOPACIO El segundo ciclo de Marcelo Gallardo jamás encontró el rumbo FOTO NA DAMIAN DOPACIO

"De un modo u otro le hemos fallado y hay que hacerse responsable. Hay que convivir con esto. Hay que mirar para adelante ahora", añadió.

"Son muchas situaciones juntas, como te dije, mucho agradecimiento hacia él. Creo que no merecía irse así y estamos dolidos por eso", cerró Lucas Martínez Quarta.

