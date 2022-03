Desconfianza de CFK/La Cámpora por espionaje ¿albertista?

https://twitter.com/FernandezAnibal/status/1502699016106127363 Querido Cuervo, “te aturde el silencio y la parsimonia” del gobierno ante el ataque a oficinas de Cristina pero ¿sabes una cosa? No es así. Ante la agresión, el Presidente se comunicó con Cristina y un colaborador interesándose por la situación y poniéndose a disposición (sigue) — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) March 12, 2022

“El argumento del cuidado fue el mismo que emplearon los espías de la AFI cuando fueron sorprendidos vigilando los movimientos de Cristina desde un auto estacionado frente al Instituto Patria, durante el gobierno de Maurizio Macri. Más allá de una chorrera de descargos personales en los que Aníbal se declara «familia» de Néstor y Cristina y dice en público que mantiene su afecto en privado (sic), lo fundamental es que confirmó que el ataque a Cristina fue deliberado, aunque se cuidó de explicar cómo lo sabe. Un rivotril, ahí”, completó.

Las hipótesis

Según Verbitsky y versiones de ámbitos judiciales, habría dos personas identificadas como responsables del ataque al despacho de CFK y faltaría sólo la orden judicial para detenerlos.

“La hipótesis sobre la que se trabaja es que se trata de mano de obra contratada por otros”, indicó el periodista, que contrastó las reacciones del ministro ante los ataques a Cristina y al edificio del Grupo Clarín en 2021: “Aníbal fue más expresivo en noviembre, cuando repudió un ataque al edificio del Grupo Clarín. Otro tanto hizo entonces el Presidente Alberto Fernández”.

Por último, apunta al presunto desinterés del Presidente a las pedradas a la oficina de CFK: “ En una oficina próxima a la presidencia de la Cámara de Diputados dicen que el llamado de Alberto a Cristina se produjo por sugerencia de Sergio Tomás Massa”, dijo Verbistky sobre el llamado telefónico que Aníbal contó que hubo entre el primer mandatario y la titular del Senado para solidarizarse por el ataque.

Larroque contraataca

En declaraciones a la radio AM750, el ministro bonaerense y militante de La Cámpora, Andrés ‘Cuervo’ Larroque, volvió a hablar este lunes (14/3) del ataque al despacho de Cristina y a cuestionar la actitud del Gobierno.

“El Gobierno minimizó el tema y es grave. Destruyeron las 4 ventanas y el interior del despacho de Cristina Kirchner y no afectaron ninguna otra ventana del edificio”, sintetizó.

“Cuando hubo un ataque al Grupo Clarín, que repudiamos como organización, el presidente y el ministro de seguridad lo repudiaron rápidamente. Ahora nos llama mucho la atención ”, dijo en referencia al ataque al edificio del Grupo Clarín, en noviembre del 2021, citado por Verbitsky en su artículo.

También contó que tras sus críticas al Gobierno, Alberto Fernández lo llamó y tuvieron una “larga charla y frontal”.

“Le expliqué que más allá de comunicaciones privadas o internas que yo desconocía, creo que lo que reclamábamos era una postura pública para señalar la gravedad. No podemos dejar pasar esto. Hay un mensaje al atacar a Cristina, es de carácter mafioso ”, remarcó Larroque.

“El mismo Aníbal Fernández reconoció que el ataque es intencional, hay que buscar a los autores materiales pero también a los intelectuales”, agregó.

Acuerdo con el FMI

“Se tiene que permitir la expresión de diferentes sectores que constituyeron el Frente de Todos, desde ya, el sector mayoritario y que se siente representado por Cristina. Estamos viviendo un momento de peligrosa autoproscripción de un sector de la fuerza ”, disparó el dirigente en cuanto a las críticas que reciben del seno del Frente de Todos por el voto en el acuerdo con el FMI.

“Cuando opina un kirchnerista es un drama y se dice que se rompe la unidad, pero alguien cercano al Presidente dice cualquier pavada y no corre nada. O está la metralleta del off a la cual nosotros no abonamos, porque decimos las cosas en on y con la mejor buena voluntad”, añadió.

“Vivimos una situación difícil, no compartimos el formato del acuerdo con el FMI, dicen que no queda otra: ¿pero qué hicimos los dos años previos? Tuvimos una pandemia, es un préstamo espurio. ¿Se convocó a la sociedad a movilizarse? El Gobierno regaló iniciativa en ese sentido, y además venimos de perder las elecciones. Tenemos que reaccionar rápido antes de que sea tarde”, concluyó Larroque.

