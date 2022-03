Duro cruce JxC Vs Espert pensando en el voto de derecha 2023

https://twitter.com/jlespert/status/1503133541189758977 1. El revalúo inmobiliario que YA está en el MEFP del EFF votado traerá suba de Bs Personales, IIRR y tal vez del ABL. Si decís que rechazarán subas de impuestos, deberian haber rechazado este EFF.

2. Las R "bombero" son 3500=37000-20000 (swap)-12000 (encajes)-1500 (1/2 del oro). https://t.co/2WXnqkgAWj — José Luis Espert (@jlespert) March 13, 2022

La legisladora porteña le dijo: “ No votamos el acuerdo. Ni lo votaríamos bajo las condiciones actuales. Votamos el crédito que evita el default, porque ya conocemos sus efectos aún más catastróficos. No hay nada menos liberal que votar a favor de llevar al país al default y no honrar las deudas”, chicaneó la exgobernadora bonaerense.