"No sé": Aníbal Fernández y el misterio de las vallas

Aún no queda claro por qué no pudieron evitarse los incidentes frente al Congreso de la Nación cuando se debatía en la Cámara de Diputados el acuerdo con el FMI ni por qué no estaba vallado el palacio legislativo como suele hacerse cuando el Presidente inaugura las sesiones ordinarias, especialmente con una manifestación de 200 organizaciones anunciada días antes y el antecedente de lo ocurrido en 2017 durante la discusión de la reforma previsional. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, volvió a hablar de lo ocurrido, pero sigue sin dar precisiones aunque denuncia que hubo infiltrados que ‘marcaron’ el despacho de la vicepresidenta.