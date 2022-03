El periodista Horacio Verbitsky en su portal El Cohete a la Luna no dudo en imputar al ministro de Seguridad de un acto ilegal que debería explicar.

“Fue preciso que el ministro bonaerense Andrés Larroque dijera, a las 10.30 del sábado, que lo aturdían el silencio y la parsimonia oficial para que el Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, tuiteara a las 14.30 que «me ocupé del cuidado de la persona de Cristina sin que se diera cuenta, con personal de civil. El Presidente está al tanto». De ser cierto sería ilegal y, más que en la categoría de cuidado entraría en la de seguimiento y/o espionaje. Curioso, porque la Vicepresidenta tiene una custodia oficial integrada por policías federales”, escribió Verbitsky.

Esta mañana, el ministro bonaerense y militante de La Cámpora, Andrés ‘Cuervo’ Larroque, volvió a hablar del ataque al despacho de Cristina Kirchner y a cuestionar la actitud del Gobierno.

“El Gobierno minimizó el tema y es grave. Destruyeron las 4 ventanas y el interior del despacho de Cristina Kirchner y no afectaron ninguna otra ventana del edificio”, sintetizó.

"Estamos viviendo un momento de peligrosa autoproscripción de un sector de la fuerza. Acá opina un kirchnerista y es un drama, se rompe la unidad. Cuando alguien cercano al Presidente dice cualquier pavada no ocurre nada y si no está la ametralleta el off permanente que nosotros no abonamos”, lanzó.

Ataque a CFK: 8 sospechosos

Los sospechosos de causar destrozos en el Congreso nacional y en el despacho de la vicepresidenta Cristina Kirchner durante las protestas contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) del jueves último fueron identificados por las fuerzas de seguridad a partir de las filmaciones tomadas por cámaras en el lugar, según informaron a Télam fuentes judiciales.

Se trata de ocho personas jóvenes que, según las fuentes, no tendrían afiliación política conocida.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo de la causa, analiza los informes al respecto y el sumario para determinar los pasos a seguir.

La semana pasada, la magistrada había dispuesto medidas de prueba para identificar a los responsables de los destrozos. En la causa intervienen Capuchetti y el fiscal federal Carlos Rívolo.

Los sospechosos fueron identificados con un "software" del Ministerio de Seguridad que vinculó sus rostros con sus datos personales y domicilios, indicaron las fuentes.

-------------

