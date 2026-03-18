Ecuación compleja y resultado incierto: Javier Milei y un relato que se debilita

El entramado judicial que complica al gobierno de Libertad Avanza retomó su cauce tras las elecciones de medio término. Por como se avizora el panorama, la segunda etapa del mandato de Javier Milei estará atravesada por diversas causas que se potencian en tribunales con la cercanía del año electoral, y que trae aparejada una economía que no despega.
"Sueños Compartidos": Mauricio Macri declaró fuertes acusaciones contra Alberto Fernández
El expresidente Mauricio Macri declaró este miércoles como testigo en la causa "Sueños Compartidos", que investiga el presunto desvío de $200 millones destinados a la construcción de viviendas sociales, y lanzó una fuerte acusación contra Alberto Fernández. El líder del PRO reveló que, tras su asunción al frente del Gobierno porteño, en 2007, el entonces jefe de Gabinete de la Nación lo presionó para que la Ciudad gire dinero a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, impulsora del programa.
Durante su exposición ante el Tribunal Oral Federal N°5 de Comodoro Py, que juzga al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y a otros exfuncionarios por hechos delictivos que habrían ocurrido entre 2008 y 2011, el exmandatario señaló que quien fuera su sucesor en la Casa Rosada se comunicó con él apenas comenzó su gestión.
"Recuerdo vagamente un llamado de Alberto Fernández intimándome a que le paguemos más certificados", precisó sobre la exigencia de plata para el plan y detalló, en alusión a su sede: "Era en la vivienda pegada a lo de (la actividad y fundadora del comedor Los Piletones) Margarita Barrientos, con la cual yo siempre he tenido una relación cercana".
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