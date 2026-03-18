Ecuación compleja y resultado incierto: Javier Milei y un relato que se debilita

El entramado judicial que complica al gobierno de Libertad Avanza retomó su cauce tras las elecciones de medio término. Por como se avizora el panorama, la segunda etapa del mandato de Javier Milei estará atravesada por diversas causas que se potencian en tribunales con la cercanía del año electoral, y que trae aparejada una economía que no despega.

El caso LIBRA volvió a la palestra con archivos y audios que se asemejan a la investigación de Diego Spagnuolo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En el mismo sendero se encuentran las actuaciones por el Fentanilo contaminado; los amparos en reclamo de medicación oncológica y ahora los cargos que apuntan al jefe de Gabinete Manuel Adorni debido al viaje con su esposa Bettina Angeletti en el ARG-01, que suma un vuelo anterior a Punta del Este con su familia y que viene despertando intrigas e incertidumbre en el seno de la administración mileísta.

El ‘Comité de Crisis’ activado y comandado por Karina Milei , resolvió frente al cuadro de situación -y como primera medida- dar apoyo incondicional a su ladero en la jefatura de ministros.

El factor judicial está involucrándose otra vez con el político y tiene otro agregado, que es la economía. En sus últimas apariciones públicas, tanto Milei como el ministro de economía, Luis Caputo, prometieron que entre agosto y octubre de este 2026 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) empezaría con cero o con uno. Propios y extraños ven en esa meta un objetivo de difícil cumplimiento, aunque el Presidente sostiene que "la inflación está bajando".

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A continuación presentaré cálculos que no son proyecciones pero que sirven para ver como en dinámica la inflación está cayendo...

Inflación mayorista de los últimos doce meses viaja al 26% anual. A su vez, la del bimestre anualizada viaja al 17% mientras… https://t.co/0p24KIxiSI — Javier Milei (@JMilei) March 17, 2026

A su vez, ambos reiteraron el pedido a los argentinos para que saquen sus ahorros del colchón y confíen. Esta sugerencia va en línea con tener un mercado de capitales propio. Según los voceros informales del Palacio de hacienda, el programa del gobierno depende en gran medida de achicar la dependencia de Wall Street, y que en base a esa circulación de dólares se genere empleo genuino, condición sine qua non para que se active la rueda del consumo y del crecimiento.

Por lo pronto, las internas, las desconfianzas y las teorías conspirativas no colaboran en una etapa en la que el mileísmo desea asentar las bases de su modelo.

En el plano internacional, la guerra en Medio Oriente continúa escalando: Israel confirmó que asesinó el ministro de Inteligencia de Irán.

Todo esto y más en el VIVO matutino de Urgente24. Bienvenidos:

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Live Blog Post "Sueños Compartidos": Mauricio Macri declaró fuertes acusaciones contra Alberto Fernández El expresidente Mauricio Macri declaró este miércoles como testigo en la causa "Sueños Compartidos", que investiga el presunto desvío de $200 millones destinados a la construcción de viviendas sociales, y lanzó una fuerte acusación contra Alberto Fernández. El líder del PRO reveló que, tras su asunción al frente del Gobierno porteño, en 2007, el entonces jefe de Gabinete de la Nación lo presionó para que la Ciudad gire dinero a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, impulsora del programa. Durante su exposición ante el Tribunal Oral Federal N°5 de Comodoro Py, que juzga al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y a otros exfuncionarios por hechos delictivos que habrían ocurrido entre 2008 y 2011, el exmandatario señaló que quien fuera su sucesor en la Casa Rosada se comunicó con él apenas comenzó su gestión. "Recuerdo vagamente un llamado de Alberto Fernández intimándome a que le paguemos más certificados", precisó sobre la exigencia de plata para el plan y detalló, en alusión a su sede: "Era en la vivienda pegada a lo de (la actividad y fundadora del comedor Los Piletones) Margarita Barrientos, con la cual yo siempre he tenido una relación cercana". VER +

Live Blog Post En redes: "Argentina ya está en guerra con Irán" El legislador porteño Waldo Wolff encendió el debate al afirmar públicamente que “Argentina ya está en guerra con Irán”, una declaración que rápidamente se viralizó y generó reacciones cruzadas en redes sociales y en el ámbito político. La frase no pasó desapercibida porque introduce un concepto extremadamente sensible: la idea de que el país estaría involucrado en un conflicto internacional activo, algo que no ha sido declarado oficialmente por el Estado argentino. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/U24noticias/status/2034271864885743864&partner=&hide_thread=false El legislador porteño Waldo Wolff encendió el debate al afirmar públicamente que “Argentina ya está en guerra con Irán”, una declaración que rápidamente se viralizó y generó reacciones cruzadas en redes sociales y en el ámbito político.La frase no pasó desapercibida porque… pic.twitter.com/0vsSup3SkP — Urgente24.com (@U24noticias) March 18, 2026 VER +

Live Blog Post JP Morgan alertó que la inflación en marzo volvería a ubicarse cerca del 3% La inflación en Argentina volvería a ubicarse cerca del 3% mensual en marzo, según el último informe de JP Morgan, que advirtió que los aumentos en tarifas, educación y combustibles compensarán la desaceleración en alimentos y mantendrán elevada la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el inicio del año. El banco señaló que los datos de alta frecuencia y los ajustes ya anunciados anticipan que la suba de precios seguirá por encima del 2% en el comienzo del segundo trimestre. El reporte indicó que los relevamientos de la primera semana del tercer mes del 2026 muestran que la inflación en alimentos corre a un ritmo cercano al 2% mensual, por debajo del registro previo, pero otros componentes del índice están presionando al alza. Según el reporte, el inicio del ciclo lectivo y los aumentos en educación, junto con nuevos ajustes en tarifas de electricidad, agua y combustibles, hacen prever que el índice general se ubique nuevamente cerca del 3% mensual, pese a la moderación en algunos rubros. La entidad financiera remarcó que el adelantamiento de subas en precios regulados y el nivel todavía alto de la carne mantendrán la inflación por encima del 2% durante el inicio del segundo trimestre, lo que condiciona la velocidad de la desaceleración. VER +

Live Blog Post El Senado pone primera La actividad en el Congreso de la Nación se activa a pleno este miércoles con la primera sesión ordinaria y en el Senado y comisiones ya definidas en Diputados. En orden cronológico, desde las 11:30 horas hay debate en la Comisión de Legislación Penal de la cámara baja nuevamente con foco en los delitos, en este caso para profundizar las penas sobre homicidios viales con exposiciones de organizaciones que congregan familiares de víctimas. También habrá actividad en las comisiones de Energía y Combustibles, Transportes, Acción Social y Salud Pública, Educación y Discapacidad, todas en reuniones constitutivas para designar autoridades y establecer día y hora a próximo. A pesar de la cargada agenda de la extraordinarias con balance favorable para el gobierno de Javier Milei, recién desde las 14 horas de este miércoles arranca el año 2026 de la cámara alta de forma ordinaria. Embed - COMISIÓN EN VIVO: LEGISLACIÓN PENAL - 18 de marzo de 2026 - INFORMATIVA - Diputados Argentina VER +

Live Blog Post La inflación continúa presionando: El costo de vida sigue en aumento El aumento sostenido del costo de vida en Argentina continúa profundizando la brecha entre ingresos y gastos familiares. Según un informe difundido por la junta interna de ATE-INDEC, un trabajador necesitó en febrero de 2026 al menos $2.274.094 para cubrir las necesidades mínimas de una familia tipo, mientras que datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) indican que criar a un solo hijo puede costar más de $600.000 mensuales. Ambos indicadores reflejan la presión que la inflación continúa ejerciendo sobre los hogares y el deterioro del poder adquisitivo de los salarios. De acuerdo con el relevamiento sindical, el ingreso mínimo necesario para sostener un hogar compuesto por dos adultos y dos niños en edad escolar superó los $2,27 millones en febrero. VER +

Live Blog Post Tel Aviv bajo fuego: Cayó un misil sobre un edificio Irán lanzó otro ataque con bombas racimo en "venganza por el mártir". Hay evacuados y una población aterrorizada. Rescatistas del ejército evacúan la zona.

Live Blog Post Milei y su ley "más benigna": Lázaro Báez y sus hijos fueron sobreseídos parcialmente en una causa por evasión El empresario K, Lázaro Báez, sus hijos y otras 11 personas obtuvieron un sobreseimiento parcial en una causa por evasión fiscal al aplicarse la Ley de Inocencia Fiscal impulsada por el gobierno de Javier Milei con el propósito de captar divisas. Emilio Cornejo Costas, abogado Económico, en declaraciones a Radio La Red este miércoles (18/3) explicó por qué ocurrió el sobreseimiento de Báez: “Con la nueva ley, la evasión de dinero pasó a ser delito a partir de los US$ 100 millones” y en el caso del empresario K se aplicó la “ley penal más benigna (la ley anterior estipulaba hasta US$70 millones) y como la ley posterior hoy establece US$ 100 millones por año, se aplicó la norma actual”. VER NOTA VER +

Live Blog Post El Estrecho de Ormuz, la llave de la guerra Desde Irán, según medios europeos, durante las últimas 48 horas y por primera vez desde que se cerró el Estrecho de Ormuz a base de misiles y drones, han dejando salir varios petroleros vinculados a su propia flota o a China. Pero sigue teniendo el control de fuego y de radar sobre los cargueros que tratan de aventurarse sin permiso por el estratégico Estrecho entre Omán e Irán. Unos 16 petroleros ya han sido alcanzados por drones iraníeses desde que comenzó esta crisis, reportó el corresponsal del diario El Mundo. Los precios de combustible en Estados Unidos aumentaron 7 centavos el martes hasta alcanzar un promedio nacional de US$ 3,79 por galón, el valor más alto para un galón de gasolina regular desde octubre de 2023, según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA). Este miércoles, los costos del petróleo caían después de que Irak reanudara las exportaciones de crudo a través de un oleoducto al puerto mediterráneo turco de Ceyhan, lo que generó esperanzas de cierto alivio en medio de la interrupción del suministro por parte de los productores del Golfo. Los importes de referencia de los futuros del crudo Brent se mantenían por encima de los 100 dólares por barril durante las últimas cuatro sesiones. Tras subir más del 3 por ciento el martes, los futuros del Brent bajaron 31 centavos, o un 0,3, hasta los 103,12 dólares por barril. El crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense cae 1,56 dólares, o un 1,6 por ciento, hasta los 94,65 dólares. VER +

Live Blog Post El Gobierno puso fin al programa "Volver al Trabajo": Cuándo es el último pago El Ministerio de Capital Humano, a cargo de la ministra Sandra Petovello, anunció este martes que dará de baja los planes sociales del programa «Volver al Trabajo» (VAT), con los que había reemplazadao al Potenciar Trabajo, y los reemplazará por un sistema de vouchers. El programa VAT pagaba, hasta el momento, $78.000 por mes y beneficiaba alrededor de 900.000 personas. A través de un comunicado difundido en redes sociales, la cartera conducida por Petovello informó que la fecha de finalización del programa es el próximo 9 de abril, y ese será el último mes que los beneficiarios perciban la cuota. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinCapHum_Ar/status/2033932339923877971?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2033932339923877971%7Ctwgr%5Ec6de6986a09d97940bfc70d8bc7aa79fbe8dd065%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.conclusion.com.ar%2Fpolitica%2Feconomia%2Fel-gobierno-pone-fin-al-programa-volver-al-trabajo-y-lo-reemplaza-por-vouchers-para-capacitacion%2F03%2F2026%2F&partner=&hide_thread=false Comunicado oficial.@JMilei pic.twitter.com/KZpkwoXaG2 — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) March 17, 2026 VER +

Live Blog Post $LIBRA: "Javier Milei va a ir preso" Luego de que se hiciera público el contenido de sus mensajes del celular del emprendedor tecnológico Mauricio Novelli, el presidente Javier Milei quedó envuelvo explícitamente en la criptoestafa $LIBRA y el periodista Reynaldo Sietecase dejó en claro que no tiene ninguna duda de que de continuar la investigación el líder libertario quedará tras las rejas. "Javier Milei va a ir preso", adelantó el conductor que se desempeña por las mañanas en Radio con Vos aunque rápidamente aclaró: "Eso si la causa estuviera manejada por gente independiente. Por buenos jueces en definitiva". VER NOTA VER +

Live Blog Post Día 19 de la guerra en Medio Oriente: Mayor tensión El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó este miércoles que su Ejército del país asesinó al ministro de Inteligencia del régimen de Irán, Esmaeil Khatib, en un bombardeo nocturno en Teherán. El funcionario también aseguró que se esperan “sorpresas importantes” para el resto del día, adelantando intensificación de ataques contra el país persa y Hezbolá en el Líbano, en una jornada en la que se acaba de filtrar que un buque de guerra de Estados Unidos, con miles de marines a bordo, se acerca a Singapur, exhibiéndose ante el mundo que en cualquier momento Washington y Tel Aviv inaugurarán una nueva fase terrestre en esta guerra. Katz divulgó que ha aumentado la intensidad de los bombardeos en la jurisdicción iraní en el marco del "Operación Rugido de León", que Israel inició el 28 de febrero junto a sus socios estadounidenses, para desbaratar la operatividad del patrocinador del terrorismo chiita, (o sea, Irán), así como desmantelar el programa nuclear persa que enriquece uranio a valores cercanos a los civiles —pese a que algunos republicanos en EE. UU. aseguren que el lobby israelí está usando la misma artimaña de las “armas nucleares” de Sadam Hussein que obligó a Washington a entrar en esa guerra de 2003—. VER NOTA VER +

Live Blog Post El Presidente sostiene "inflación cero", pero algo no cierra... El presidente Javier Milei volvió a utilizar sus redes sociales para defender el rumbo de su programa económico. A través de un posteo en X, el mandatario presentó una serie de cálculos técnicos para demostrar que la inflación está en una clara tendencia descendente, apoyándose principalmente en el comportamiento de los precios mayoristas. “A continuación presentaré cálculos que no son proyecciones, pero que sirven para ver cómo en dinámica la inflación está cayendo”, explicó. Según los datos que compartió, la inflación mayorista de los últimos doce meses se ubica en torno al 26% anual. Sin embargo, destacó que si se analiza la medición anualizada del último bimestre, la cifra cae al 17%, mientras que la correspondiente exclusivamente al mes de febrero se desploma al 13%. La tesis del Presidente se basa en que el índice de precios mayoristas funciona tradicionalmente como un “predictor” de lo que ocurrirá meses después con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Tras la desaceleración registrada en febrero, Milei interpreta que esta tendencia se replicará inevitablemente en los precios minoristas, aunque con una salvedad importante. El mandatario advirtió que el IPC todavía debe absorber el impacto de ciertos ajustes pendientes, principalmente en el rubro de tarifas de servicios públicos y otros desequilibrios monetarios que suelen trasladarse con mayor rezago a las góndolas. Este mensaje refuerza la estrategia oficial de mostrar señales de éxito en la lucha contra la inflación, sustentada en el freno a la emisión monetaria y la estabilidad del tipo de cambio. VER +

Live Blog Post Algo huele feo: La nueva etapa política de Milei empieza a llegar a su fin La nueva etapa política que se inauguró en la noche del 26 de octubre de 2025 con el triunfo electoral de Javier Milei empieza a llegar a su fin, justo en los días en que el verano declina y asoma el otoño. Los 9,4 millones de votos que consiguió LLA hace cinco meses —40,66 %— le permitieron atravesar triunfante el verano parlamentario y neutralizar todas las adversidades en el clima económico social, a pesar de las pésimas noticias que continúa provocando el ajuste en el 90 por ciento de la población argentina. La reaparición del caso $Libra con las estruendosas revelaciones de un peritaje del teléfono de un personaje clave, el empresario lobista Mauricio Novelli, sobre un presunto acuerdo de cinco millones de dólares a cambio de la promoción de la criptomoneda por parte de Milei (con su ya mítico tuit del 14 de febrero de 2025 a las 19, que luego de medianoche borró) parecen sólo avances de un cúmulo de información que se está cotejando a estas horas, pero ya alcanza para dejar a la pareja de hermanos presidenciales, Javier y Karina Milei, al borde de la citación, interpelación e incluso juicio político desde el lado del Congreso. Y de manera simultánea, al borde de la convocatoria a declarar, de mínima, de parte de la Justicia. VER +

Live Blog Post Caso $LIBRA: Posible corrupción “Desde el oficialismo hay un enorme interés por frenar la difusión de las pruebas en esta causa: si no hubiéramos publicado lo que publicamos en La Justa creo que nada de esto hubiera explotado” sostuvo la abogada y periodista, Natalia Volosín, sobre $LIBRA. “El doctor Eduardo Taiano llevaba varios meses sin mostrarle las pericias a las partes. El fiscal estaba ocultado pruebas que eran abrumadoras”. VER NOTA VER +

Live Blog Post Javier Milei el activo de Mauricio Novelli La información contenida en el celular del lobista Mauricio Novelli empieza a mostrar cómo habría sido desde un inicio la relación comercial con los hermanos Milei que derivó en el escándalo $Libra. El periodista Hugo Alconada Mon asegura que los cobros de Javier Milei se duplicaron cuando llegó a presidente. En un hilo de su cuenta personal en X, el periodista Hugo Alconada Mon resumió los puntos más importantes de una nota que publicó en el diario La Nación, reconstruyendo la relación del lobista Mauricio Novelli con los hermanos Milei, a partir de la información que apareció tras las pericias judiciales sobre el celular del joven investigado por presunta estafa en el escándalo de la criptomoneda $Libra. VER NOTA VER +

Live Blog Post Bonistas inician nueva demanda contra Argentina Un grupo de bonistas que ya ganó un juicio contra la Argentina en Londres por el pago del cupón atado al crecimiento del PBI (conocido como “cupón PBI”) presentó un nuevo reclamo contra el país, en una jugada que vuelve a tensar el frente judicial externo. La demanda asciende a US$1.820 millones. La demanda fue iniciada por inversores agrupados bajo el nombre Argentina Exchange Bondholders, quienes exigen el pago de obligaciones correspondientes a los años 2017, 2021 y 2022. Según sus propias estimaciones, el monto asciende a unos 1.580 millones de euros —más de US$1.800 millones—, que se sumarían a los cerca de 1.600 millones de euros que ya permanecen impagos tras una sentencia previa. VER NOTA VER +

Live Blog Post Moody's alerta que la mora seguirá creciendo en los próximos meses La calificadora Moody’s encendió una nueva señal de alerta sobre el sistema financiero argentino al anticipar que la mora continuará en ascenso en los próximos meses, una realidad que ya se percibe desde mediados del 2025 y que preocupa a todo el sistema financiero y a la economía real. Según el último informe, el deterioro en la calidad de la cartera ya es visible y responde, en gran medida, al fuerte crecimiento del crédito registrado durante 2025. Este proceso permitió ampliar el acceso al financiamiento, pero también incorporó segmentos de mayor riesgo, lo que comenzó a reflejarse en mayores niveles de incumplimiento. VER NOTA VER +

Live Blog Post Israel confirmó que asesinó el ministro de Inteligencia de Irán Las fuerzas israelíes asesinaron al ministro de Inteligencia de Irán, Esmaeil Khatib, según confirmó el ministro de Defensa israelí, Israel Katz. Según medios internacionales, la muerte de Khatib se produjo durante un ataque aéreo nocturno en Teherán, mientras que además se indicó que se Israel autoriza al Ejército a "neutralizar" a cualquier alto funcionario iraní sin requerir autorización adicional. VER +

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