El Mundial 2026 afrontará amenazas climáticas y lanzan un "Monitor Climático de Destinos"

Cabe destacar que este monitor incluye las ciudades de todo el mundo convirtiéndose en un monitor global con información que ayuda a la planificación del viajero.

ELMUNDIAL2026AFRONTARAAMENAZASCLIMATICASYLANZANUNMONITORCLIMATICODEDESTINOSFOTO3 El Mundial 2026 afrontará un gran desafío ante las amenazas climáticas y lanzan una aplicación denominada “Monitor Climático de Destino”.

Características destacadas para el usuario:

Detector de Riesgo de Incendio (Índice 30-30-30): Identifica automáticamente zonas en peligro extremo basándose en la tríada crítica: temperatura mayor a 30°C, ráfagas de viento superiores a 30 km/h y humedad menor al 30%.

Alertas de Olas de Calor y Polares: Sensores dinámicos que notifican al instante cuando una localidad supera los umbrales de seguridad térmica.

Narrativa de Pronóstico Inteligente: Una leyenda automatizada que traduce los datos técnicos a un lenguaje humano, explicando la situación esperada para los próximos 7 días, permitiendo una planificación segura de viajes y traslados.

Gestión de Emergencias: Enlaces directos a los Servicios Meteorológicos Oficiales de cada país y un localizador inmediato de Hospitales cercanos.

ELMUNDIAL2026AFRONTARAAMENAZASCLIMATICASYLANZANUNMONITORCLIMATICODEDESTINOSFOTO4 El Mundial 2026 afrontará un gran desafío ante las amenazas climáticas y lanzan una aplicación denominada “Monitor Climático de Destino”.

Resiliencia en la “Última Milla”

“El Mundial 2026 será un evento de magnitud sin precedentes, pero también una prueba de fuego para nuestra adaptación al clima actual”, señalan desde el IIARRD. “Con este Monitor, buscamos que la información técnica llegue a la 'última milla': el ciudadano de a pie, al turista y que comience a generar conciencia a quienes viajan dándoles herramientas para tomar decisiones informadas antes de enfrentar condiciones extremas”.

“Además creemos que es una herramienta que puede acompañar las transmisiones de los partidos ayudando a que la información llegue a los interesados”, expresaron.

La plataforma incluye además la recomendación de un Kit de Emergencia adaptado y permite realizar un análisis histórico para conocer cuáles son estadísticamente los meses más críticos en cada destino.

La herramienta es de acceso libre y gratuito, reafirmando el compromiso del IIARRD con la reducción de los riesgos.

Sobre el IIARRD:

El Instituto Interamericano para la Reducción de Riesgo de Desastres es una organización referente en la formación y desarrollo de estrategias para la gestión de riesgos de desastres, dedicada a integrar el conocimiento científico con la gestión local para salvar vidas y proteger comunidades ante eventos adversos.

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