Alerta de Moody's: sube la mora y crece el riesgo para todo el sistema financiero

Banco Galicia: 2.153.169 millones de pesos (21,38% del total de préstamos)

Banco Santander Argentina: 1.125.983 millones de pesos (14,44% del total de préstamos)

Banco Nación: 1.028.311 millones de pesos (6,46% del total de préstamos)

Banco BBVA Argentina: 884.522 millones de pesos (15,14% del total de préstamos)

Banco Provincia: 828.042 millones de pesos (12,61% del total de préstamos)

image Posteo de Hernán Letcher en X relacionado con la mora en cinco bancos. Fuente: X.

Los motivos detrás del aumento en la mora

Para Moody’s, esta tendencia no es coyuntural. La calificadora prevé que la mora seguirá escalando a medida que se ajusten las condiciones financieras y se modere el crecimiento del crédito, lo que impactará directamente en la rentabilidad del sistema bancario a través de mayores previsiones por incobrabilidad.

En paralelo, el informe introduce otro factor de riesgo: el avance del crédito en dólares. La flexibilización de ciertas condiciones para otorgar financiamiento en moneda extranjera abre una ventana de crecimiento para el negocio financiero, pero también incrementa la exposición a descalces de moneda, esto podría significar mayor riesgo de incobrabilidad en caso de devaluación.

El principal problema radica en que empresas o individuos que generan ingresos en pesos asumen deudas en dólares. En un escenario de estabilidad cambiaria, este esquema puede sostenerse. Sin embargo, ante una eventual devaluación, el peso de esas obligaciones podría dispararse, elevando el riesgo de incumplimiento.

La advertencia de Moody's

Moody’s advierte que este fenómeno podría convertirse en un nuevo canal de deterioro de la cartera bancaria. La experiencia histórica argentina refuerza esa preocupación. Los descalces de moneda han sido un factor clave en crisis financieras previas, amplificando los efectos de los shocks cambiarios.

Además, la combinación de tasas reales positivas y condiciones más estrictas de financiamiento comenzó a limitar la capacidad de pago de algunos sectores. Sumado a salarios que ajustan por debajo de la inflación, genera un problema de capacidad pagos para los tomadores de crédito.

En el segundo semestre de 2025, las entidades endurecieron el acceso al crédito y restringieron refinanciaciones, lo que aceleró el deterioro de los indicadores de mora.

En este escenario, la clave estará en el equilibrio entre expansión y prudencia. Un crecimiento del crédito sin adecuados controles de riesgo puede comprometer la estabilidad del sistema, mientras que un ajuste excesivo podría frenar la recuperación económica.

La etapa de fuerte expansión del crédito está dando paso a un período donde la calidad de los activos y la gestión del riesgo —especialmente el cambiario— serán determinantes para sostener la solvencia del sector.

Más noticias en Urgente24

Banco Nación anunció el cambio que sorprende a todos los usuarios

La morosidad en Ualá llega casi al 64%, el consumo en jaque por la falta de pagos

Buenos Aires inauguró un outlet de marca con precios ultra baratos

Grave amenaza: Argentina, "a ciegas" contra el desastre climático con el colapso del SMN

Reforma laboral: Otro fallo contra el tope a las indemnizaciones