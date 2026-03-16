La mora no encuentra techo y siguen elevados los cheques rechazados

En cambio, las firmas más chicas suelen depender de descubiertos, adelantos de capital de trabajo y financiamiento de corto plazo, justamente las líneas donde hoy se concentra una parte relevante del problema. En reserva, desde bancos privados admiten que allí aparece el principal foco de tensión y que, para evitar un deterioro mayor, se están ofreciendo refinanciaciones, cambios de plazo y seguimiento más cercano de las carteras.

La suba de la mora pyme, de hecho, no responde a un único patrón. La suba de la mora pyme, de hecho, no responde a un único patrón.

La aceleración es heterogénea y replica la fragmentación de la actividad. Los rubros vinculados con minas e hidrocarburos o con la intermediación financiera sostienen mejores indicadores, con pocas compañías, de gran tamaño, deudas promedio más elevadas y tasas de irregularidad inferiores al 1%. Del otro lado del mostrador, los sectores más atados al consumo interno o más golpeados por la apertura importadora muestran un cuadro bastante más frágil.

Industria, textiles y construcción

En la industria manufacturera, la actividad cayó 3,2% interanual y la mora alcanzó 3,6%. Pero dentro de ese universo aparecen bolsillos de deterioro mucho más severos. Analytica detecta ratios de irregularidad de 7,9% en fabricantes de muebles y colchones, 7,7% en confección de prendas de vestir y 7% en productos textiles, sectores donde confluyen baja de demanda, mayor competencia importada y márgenes cada vez más comprimidos.

Los números más extremos aparecen en molinería, con una irregularidad de 43,3%, y en curtido de cuero y marroquinería, con 40,7%, registros que exponen hasta qué punto algunas actividades quedaron atrapadas entre costos, ventas flojas y dificultades de financiamiento. Los números más extremos aparecen en molinería, con una irregularidad de 43,3%, y en curtido de cuero y marroquinería, con 40,7%, registros que exponen hasta qué punto algunas actividades quedaron atrapadas entre costos, ventas flojas y dificultades de financiamiento.

La construcción, por su parte, también quedó en terreno delicado con una mora de 6,1%, en un contexto en el que la actividad sigue en mínimos históricos y se ubica 22,8% por debajo del promedio de 2023, afectada por costos altos y por el derrumbe de la obra pública.

El punto central es que la expansión del crédito también ayuda a maquillar la foto general y, a medida que aumenta el stock total de préstamos, la irregularidad luce relativamente más contenida en el promedio, aunque por debajo se acumulen tensiones cada vez más visibles en segmentos específicos.

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Cheques rechazados

A esa fragilidad se suma otro termómetro clásico de la cadena de pagos. En enero, los cheques rechazados por “sin fondos suficientes” representaron 2,1% de la cantidad total compensada y 1,4% de los montos, según datos del Banco Central -BCRA-. Aunque hubo una baja respecto del pico de diciembre de 2025, el nivel sigue siendo alto en comparación con los años previos y confirma que la tensión de liquidez todavía no afloja.

Dentro de algunos bancos privados, incluso, reconocen que el porcentaje de cheques rechazados pasó de niveles cercanos al 1,5% en 2023 y 2024 a registros próximos al 4% en los últimos meses. La explicación vuelve a ser la misma.

Las pymes siguen usando el cheque como una herramienta central para financiar capital de trabajo y ordenar pagos dentro de cadenas comerciales donde los plazos se estiraron, mientras que las tasas, aun después de cierta baja, continúan siendo exigentes para compañías con rentabilidad ajustada. Las pymes siguen usando el cheque como una herramienta central para financiar capital de trabajo y ordenar pagos dentro de cadenas comerciales donde los plazos se estiraron, mientras que las tasas, aun después de cierta baja, continúan siendo exigentes para compañías con rentabilidad ajustada.

Esa dinámica no implica, por ahora, un escenario de ruptura sistémica en la cadena de pagos, pero sí una situación de mucha fragilidad. El monto de cheques rechazados, descontada la inflación, se mantiene elevado y aunque su ritmo de avance se moderó, no ofrece todavía una señal de alivio robusta.

La clave vuelve a estar en la apertura sectorial, porque no todos los rubros enfrentan la misma presión ni cuentan con el mismo margen para absorber costos financieros más pesados.

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