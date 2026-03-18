Israel asesinó al jefe de Inteligencia de Irán y marines de USA esperando entrar por tierra

image El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, fue abatido el martes en un ataque aéreo de Israel.

Al respecto del asesinato de Larijani, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo que Estados Unidos e Israel aún no se habían dado cuenta de que el gobierno de Irán no depende de una sola persona.

En una entrevista con Al Jazeera, emitida después de que Teherán confirmara el asesinato de Larijani a primera hora del miércoles, el ministro iraní sentenció:

No sé por qué los estadounidenses y los israelíes todavía no han entendido este punto: la República Islámica de Irán tiene una sólida estructura política con instituciones políticas, económicas y sociales establecidas No sé por qué los estadounidenses y los israelíes todavía no han entendido este punto: la República Islámica de Irán tiene una sólida estructura política con instituciones políticas, económicas y sociales establecidas

“La presencia o ausencia de un solo individuo no afecta a esta estructura”, afirmó.

“Por supuesto, los individuos son influyentes, y cada persona desempeña su papel —algunos mejor, otros peor, otros menos—, pero lo importante es que el sistema político en Irán es una estructura muy sólida”, aseguró ante la cadena de noticias qatarí.

Buque de guerra de Estados Unidos rastreado frente a Singapur: nueva fase terrestre de asedio

Un buque de la Marina de Estados Unidos, que se cree que transporta a miles de infantes de la Marina estadounidense, se está acercando al Estrecho Malaca, frente a Singapur, en su trayecto hacia la región del Golfo Pérsico, según datos de seguimiento marítimo publicados este martes por la agencia de noticias CCN.

Se trata del buque de asalto anfibio USS Tripoli, el cual se acercaba a Singapur, en el extremo suroccidental del mar de China Meridional, la mañana de este martes, según datos de seguimiento AIS vistos por CNN.

Embed - US Navy warship USS Tripoli passes Singapore, reportedly en route to Middle East

Eso coincide con la información revelada en las últimas horas por The Wall Street Journal, que informó que infantes de Marina adicionales serían transportados a Medio Oriente a bordo del Tripoli. Estos infantes de Marina provienen de la 31ª Unidad Expedicionaria de infantes de Marina (MEU) con base en Okinawa —una fuerza de respuesta rápida compuesta por 2.200 efectivos—, después de que el Pentágono ordenara el despliegue de la unidad, según tres funcionarios familiarizados con los planes.

Marinetraffic.com mostró la ruta de un “buque de guerra estadounidense no especificado” que partió de Okinawa el 11 de marzo, atravesó el mar de China Meridional y se acercaba a Singapur la mañana de este martes a una velocidad de unos 35 km/h.

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