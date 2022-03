Aerolíneas Argentinas quebrada, sin apoyo y JxC presionando

https://twitter.com/JuanmaLopezAR/status/1504083992387194884 El diputado Nacional, Juan Manuel López, pidió informes sobre la situación económica de Aerolíneas Argentinas.

Según el último balance publicado por Aerolíneas, las pérdidas alcanzaron los $ 50.429 millones, debiendo recurrir a los aportes de Estado Nacional por US$ 700. Además, entonces jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en junio de 2020, reconoció que la compañía aérea tenía una deuda de "US$ 300 millones, una caja de apenas US$ 9 millones y un déficit operativo de US$ 680 millones".